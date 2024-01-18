CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş dün katıldığı bir televizyon programında Hatay'da yürütülen kentsel dönüşüm projelerini karalamaya yönelik açıklamalarda bulundu. Çalışmaların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından engellendiğine yönelik iftirada bulunan Savaş'ın iddialarına yalanlama ise Kentsel Dönüşüm Başkanlığından geldi. Savaş'ın, Hatay Büyükşehir Belediyesi ihdas edildiğinde kentsel dönüşümdeki yetki devrinin kendilerine verilmediğine dair iddialarının da gerçeği yansıtmadığı belirtilen Başkanlığın açıklamasında, "Emek-Aksaray Mahallesi'nde 2017'de yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları için atılmış tüm adım ve teklifler, bizzat Sayın Lütfü Savaş'ın organize ettiği protesto gösterileriyle engellenmiştir." denildi.