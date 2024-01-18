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AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk kimdir? Mehmet Öntürk'ün özgeçmişi...

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayının ise Mehmet Öntürk olacağı öğrenildi. 6 Şubat depreminde büyük bir yıkıma uğrayan Hatay’da 31 Mart yerel seçimlerinde aday olacak isimler merak ediliyordu. Yapılan açıklamanın ardından milletvekili olarak bir dönem Meclis’te görev yapan Mehmet Öntürk’ün hayatı ve siyasi kariyerine dair ayrıntılar da merak konusu oldu. AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk kimdir? Mehmet Öntürk kaç yaşında, nerelidir? İşte Mehmer Öntürk'ü hayatına dair bilgiler...

13:50 - 18/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Mehmet Öntürk
Mehmet Öntürk

31 Mart'ta düzenlenecek seçimlerin öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylarının da aralarında olduğu 17'si büyükşehir, 48 ilin belediye başkan adayını açıklayacak. Peki, AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk kimdir, nereli ve kaç yaşında?

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk kimdir?

Mehmet Öntürk, 18 Mart 1970’te Hatay Kırıkhan’da doğdu. Babasının adı Bekir, annesinin adı Yüksel’dir.

İktisatçı, Sanayici, Çiftçi; Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünü bitirdi. Tarım ve Tarıma Dayalı İşletmecilik Yapmaktadır. Antakya Ticaret Borsası Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2002-2007 Yılları arasında AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanlığı Görevinde bulundu. 24. Dönem AK Parti Hatay Milletvekili seçildi. Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu, Çevre ve KİT Komisyonu Üyeliklerinde bulundu. İyi düzeyde İngilizce bilen Öntürk, evli ve 2 çocuk babasıdır.

CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim?

CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 6 Şubat depremleri sırasında Hatay’da görevde olan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı yeniden aday göstermesi kentte tepkiyle karşılandı


Lütfü Savaş'ın kentsel dönüşüme ilişkin yalanı gün yüzüne çıktı: Çalışmaları bizzat kendi organize ettiği gösterilerle engelledi
Lütfü Savaş'ın kentsel dönüşüme ilişkin yalanı gün yüzüne çıktı: Çalışmaları bizzat kendi organize ettiği gösterilerle engelledi

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş dün katıldığı bir televizyon programında Hatay'da yürütülen kentsel dönüşüm projelerini karalamaya yönelik açıklamalarda bulundu. Çalışmaların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından engellendiğine yönelik iftirada bulunan Savaş'ın iddialarına yalanlama ise Kentsel Dönüşüm Başkanlığından geldi. Savaş'ın, Hatay Büyükşehir Belediyesi ihdas edildiğinde kentsel dönüşümdeki yetki devrinin kendilerine verilmediğine dair iddialarının da gerçeği yansıtmadığı belirtilen Başkanlığın açıklamasında, "Emek-Aksaray Mahallesi'nde 2017'de yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları için atılmış tüm adım ve teklifler, bizzat Sayın Lütfü Savaş'ın organize ettiği protesto gösterileriyle engellenmiştir." denildi.


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