2024 Nevşehir Belediye Başkanlığı seçimi, Türkiye genelindeki yerel seçimlerin bir parçası olarak 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Bu seçimler, 82.820 seçmenin olduğu Nevşehir da dahil olmak üzere Türkiye'nin 81 ilindeki belediye başkanlıkları, belediye meclisi üyelikleri ve mahalle muhtarlıkları için yapıldı. Nevşehir

na göre Nevşehir için yarış, AK Parti adayı Mehmet Savran ile MHP adayı Adnan Doğu arasında geçmesi bekleniyor. Peki Mehmet Savran mı, Adnan Doğu mu kazandı oy oranı oy sayısı kaç? Kim önde? İşte canlı oy oranları: 2024 Nevşehir seçim sonuçları.