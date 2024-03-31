Nevşehir Seçim Sonuçları CANLI - 31 MART 2024: Mehmet Savran mı Adnan Doğu mu kazandı, kim önde?
31 Mart Nevşehir yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Mehmet Savran ve Adnan Doğu’nun Nevşehir’de aldığı oy oranı yenisafak.com'da yer alacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden Mehmet Savran ve Adnan Doğu 2024 seçim sonuçlarına göre oy sayıları, oy oranları, açılan sandık oranı, toplam seçmen sayısı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları netlik kazanacak.
Mehmet Savran - Adnan Doğu yüzde kaç oy aldı?
Yerel seçimlerde Nevşehir Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti adayı Mehmet Savran ve MHP adayı Adnan Doğu oy oranları, açılan sandık sonuçlarına göre belli olmakta.
Adnan Doğu kimdir?
Adnan Doğu 1961'de Nevşehir'de dünyaya geldi. Doğu, ilk, orta ve lise eğitimini Nevşehir'de tamamladı.
Kentte esnaflık yapan Doğu, MHP'nin Nevşehir Belediye Başkan adayı oldu. Doğu, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Mehmet Savran kimdir?
Mehmet Savran, 1974 yılında Nevşehir'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nevşehir'de tamamlayan Savran, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesindeki eğitimini 1998 yılında bitirdi. 2010 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalında ihtisasını tamamladı. Nevşehir Devlet Hastanesi ve kentteki özel bir hastanede beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olarak görev yaptı.
AK Parti'nin adayı Savran, Nevşehir Belediye Başkanlığı'na 4 Şubat 2021'de Belediye Meclisince seçildi. Savran, evli ve 1 çocuk babasıdır.
Nevşehir Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024
- Milliyetçi Hareket Partisi Adnan Doğu - (Nevşehir)
- Demokratik Sol Parti Ahmet Mümtaz Maden - (Nevşehir)
- Türkiye Komünist Hareketi Ayşe Gümüş - (Nevşehir)
- Halkın Kurtuluş Partisi Bayram Karkın - (Nevşehir)
- Zafer Partisi Burak Aşıkoğlu - (Nevşehir)
- Türkiye Komünist Partisi Ersel Gürbüz - (Nevşehir)
- Demokrasi ve Atılım Partisi Fatma Altuntaş - (Nevşehir)
- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Helin Elif Geyik - (Nevşehir)
- Bağımsız Türkiye Partisi Işıl Özdemir - (Nevşehir)
- Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Bilgin - (Nevşehir)
- Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Savran - (Nevşehir)
- Saadet Partisi Merve Işık - (Nevşehir)
- Millet Partisi Nadi Kaynak - (Nevşehir)
- Yeniden Refah Partisi Nail Çelik - (Nevşehir)
- İYİ Parti Rasim Arı - (Nevşehir)
- Hür Dava Partisi Yahya Aydın - (Nevşehir)
- Hak ve Özgürlükler Partisi Zeycan Kahraman - (Nevşehir)
Oylar tek oy pusulasına mı konulacak?
Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.
Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmen, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verecek.
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde de "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.
Seçimlere kaç siyasi parti katıldı?
Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle: AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.
Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu mu?
Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki herhangi bir belgeyle oy kullanabilecek.
Oy Nasıl Kullanılır?
- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
- Cep telefonuyla kabine girmeyin.
- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.
Oy Kullanacakların Dikkat Etmesi Gerekenler
- Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
- Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.
- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.
- Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.
Nevşehir hakkında genel bilgiler
Nevşehir, Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzellikler açısından en zengin bölgelerinden biri olan Kapadokya'nın merkezinde yer alır. Volkanik faaliyetler sonucu oluşan benzersiz peribacaları, yer altı şehirleri ve kaya kiliseleri ile ünlü olan bu bölge, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlar. Nevşehir, hem doğal güzellikleri hem de insan eliyle yaratılmış tarihi yapılarıyla dikkat çekici bir şehirdir. İşte Nevşehir hakkında bazı detaylar:
Nevşehir, İç Anadolu Bölgesi'nde, Kapadokya bölgesinin kalbinde yer alır. Şehrin coğrafyası, eski volkanik faaliyetlerin yarattığı doğal oluşumlar ve erozyonla şekillenmiş benzersiz kaya formasyonları ile karakterizedir. İklimi, kara iklimi özelliklerini gösterir; yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçer.
Nevşehir'in ekonomisi büyük ölçüde turizme dayanır. Kapadokya bölgesindeki peribacaları, yer altı şehirleri, tarihi kiliseler ve manastırlar, bölgeyi dünya çapında ünlü bir turizm destinasyonu yapmıştır. Ayrıca, tarım (özellikle patates ve kabak çekirdeği üretimi) ve hayvancılık da ekonomiye katkıda bulunur.
Nevşehir ve çevresi, tarih öncesi dönemlerden itibaren birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Hititler, Persler, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklular ve Osmanlılar, bölgede önemli izler bırakmıştır. Özellikle Hristiyanlık döneminde, bölge, yer altı şehirleri ve kaya kiliseleri ile önemli bir dini merkez haline gelmiştir.
Nevşehir ve Kapadokya, doğal güzellikleri, tarihi yer altı şehirleri (Derinkuyu ve Kaymaklı gibi), kaya kiliseleri ve manastırları ile dünyaca ünlü turizm merkezleridir. Sıcak hava balon turları, bölgenin eşsiz güzelliklerini kuşbakışı izlemek isteyen turistler için popüler bir aktivitedir. Ayrıca, Göreme Açık Hava Müzesi, bölgenin zengin tarihini ve kültürünü yansıtan önemli bir turistik cazibe merkezidir.
Nevşehir'in yemek kültürü, Anadolu'nun çeşitli lezzetlerini bir araya getirir. Testi kebabı, Nevşehir'e özgü en bilinen yemeklerden biridir.
Nevşehir, tarihi dokusu, eşsiz doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirası ile Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biridir. Kapadokya bölgesinin büyüleyici atmosferi, her yıl milyonlarca turisti cezbeder.