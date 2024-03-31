2024 Şırnak Belediye Başkanlığı seçimi, Türkiye genelindeki yerel seçimlerin bir parçası olarak 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Bu seçimler, toplamda 49.934 seçmenin bulunduğu Şırnak da dahil olmak üzere Türkiye'nin 81 ilindeki belediye başkanlıkları, belediye meclisi üyelikleri ve mahalle muhtarlıkları için yapıldı. Şırnak

na göre Şırnak için yarış, AK Parti adayı Mehmet Yarka ile DEM adayı Turan Saltan arasında geçmesi bekleniyor. Peki Mehmet Yarka mı, Turan Saltan mı kazandı oy oranı oy sayısı kaç? Kim önde? İşte canlı oy oranları: 2024 Şırnak seçim sonuçları.