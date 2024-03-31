Mehmet Yarka mı Turan Saltan mı kazandı?
31 Mart Şırnak yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Mehmet Yarka ve Turan Saltan’ın Şırnak’ta aldığı oy oranı yenisafak.com'da yer alacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden Mehmet Yarka ve Turan Saltan 2024 seçim sonuçlarına göre oy sayıları, oy oranları, açılan sandık oranı, toplam seçmen sayısı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları netlik kazanacak.
Mehmet Yarka - Turan Saltan yüzde kaç oy aldı?
Yerel seçimlerde Şırnak Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti adayı Mehmet Yarka ve DEM adayı Turan Saltan oy oranları, açılan sandık sonuçlarına göre belli olmakta.
Mehmet Yarka kimdir?
Mehmet Yarka, 29 Ocak 1963'te Şırnak'ta doğdu.
İlk, orta ve lise eğitimini Şırnak'ta tamamlayan Yarka, Şırnak İl ve İlçelerini Geliştirme Vakfı kurucu üyeliği ile Genç İşadamları Derneği başkanlığı görevlerini yürüttü. Yarka, 1994-1999 yıllarında Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2019'da AK Parti'den Şırnak Belediye Başkanlığına seçilen Yarka, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Turan Saltan kimdir?
Turan Saltan, 1981'de Şırnak'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Şırnak'ta tamamladıktan sonra iş hayatına atılan Saltan, uzun yıllar yemek sektöründe çalıştı. Saltan, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Şırnak Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024
- Bağımsız Türkiye Partisi Abdulmuttalip Örpek - (Şırnak)
- Hak ve Özgürlükler Partisi Baran Adıgüzel - (Şırnak)
- Adalet Partisi Eşref Bayrak - (Şırnak)
- Türkiye Komünist Hareketi Fulya Durak Aslan - (Şırnak)
- Millet Partisi Gülnaz Küçükgüzel - (Şırnak)
- Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Yarka - (Şırnak)
- Saadet Partisi Mücahit Sansur - (Şırnak)
- Hür Dava Partisi Mustafa Çimen - (Şırnak)
- Cumhuriyet Halk Partisi Özlem Baran - (Şırnak)
- Yeniden Refah Partisi Sabri Tatar - (Şırnak)
- Demokrasi ve Atılım Partisi Seyfeddin Neslinebi - (Şırnak)
- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Turan Saltan - (Şırnak)
- Bağımsız Adaylar Yusuf Ölgen - (Şırnak)
Seçimlere kaç siyasi parti katıldı?
Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle: AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.
Şırnak hakkında genel bilgiler
Şırnak, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Irak sınırına yakın bir konumda yer alan bir şehirdir. Dağlık ve engebeli bir coğrafyaya sahip olan Şırnak, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla dikkat çeker. Ayrıca, bölgedeki etnik çeşitlilik ve zengin kültürel dokusu, Şırnak'ı Türkiye'nin diğer bölgelerinden farklı kılan önemli unsurlardır. İşte Şırnak hakkında bazı önemli bilgiler:
Şırnak, Toros Dağları'nın bir uzantısı olan Cudi, Gabar ve Namaz Dağları ile çevrilidir. Bölgenin coğrafyası, dağlık ve engebeli yapısıyla dikkat çekicidir. Şırnak, karasal bir iklime sahiptir; yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçer.
Şırnak'ın ekonomisi, başlıca tarım, hayvancılık ve son yıllarda artan bir şekilde ticarete dayanmaktadır. Bölgede yetiştirilen başlıca tarım ürünleri arasında buğday, arpa ve sebze türleri bulunur. Ayrıca, Şırnak ve çevresindeki dağlık alanlar, hayvancılık için elverişli koşullar sunar. Irak ile olan sınır ticareti de bölgenin ekonomisine önemli katkılar sağlar.
Şırnak ve çevresi, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bölge, eski çağlardan itibaren Asur, Urartu, Pers, Roma ve Bizans imparatorluklarının egemenliği altına girmiştir. Daha sonraki dönemlerde Araplar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi İslami devletlerin kontrolüne geçmiştir.
Şırnak, doğal güzellikleri ve tarihi yerleri ile önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Cudi Dağı ve Gabar Dağı, trekking ve doğa yürüyüşleri için idealdir. Ayrıca, Kasrik Boğazı ve Beytüşşebap ilçesindeki tarihi yerler ve doğal güzellikler, turistlerin ilgisini çekebilir. Şırnak'ın zengin kültürel dokusu, bölgeyi ziyaret edenler için farklı bir deneyim sunar.
Şırnak mutfağı, Güneydoğu Anadolu'nun zengin yemek kültürünü yansıtır. Et ve sebze yemekleri, çeşitli kebaplar, dolmalar ve mezeler, bölgenin gastronomisini oluşturan lezzetler arasındadır. Ayrıca, bölgeye özgü baharatlar ve yöntemler, Şırnak mutfağının eşsiz tatlarını ortaya çıkarır.
Şırnak, zorlu coğrafyası, zengin tarihî ve kültürel mirası ile Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen şehirlerinden biridir. Bölgenin doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve zengin kültürel yapısı, her ziyaretçiye unutulmaz deneyimler sunar.