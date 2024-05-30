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OGM Materyal YKS'ye Doğru 2024 Deneme Sınavı deneme sınavı sonuçları açıklandı! TYT-AYT net puanı tıkla öğren

OGM Materyal, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz deneme sınavları sunmakta. Çevrim içi olarak, YKS'ye Doğru 2024 Türkiye geneli YKS deneme sınavı gerçekleştirilmişti. OGM materyal deneme sonucu açıklandı. Peki YKS deneme sınavından kaç puan aldım? İşte OGM Materyal Çevrim İçi YKS deneme sınavı sonuç sorgulama ekranı.

13:42 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:43 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
OGM Metaryal YKS deneme sınav sonuçları
OGM Metaryal YKS deneme sınav sonuçları

Bu yıl YKS'ye girerek üniversiteye gitmeyi planlayan 3 milyon 36 bin 945 aday için bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sınavdan önce öğrencilerin kendilerini test etmesi için çevrimiçi deneme sınavı yapmıştı. Peki YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı mı? OGM Materyal YKS deneme sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

OGM Materyal YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Geneli Çevrim İçi YKS'ye Doğru 2024 Deneme Sınavı sonuçları 28 Mayıs 2024 Salı günü saat 10.00'dan itibaren erişime açıldı.

YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS deneme sınavı sonuçları https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ adresinde erişime açılacak.

Deneme sınavının soru çözümleri ise Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Youtube sayfasında yayımlanacaktır. Ayrıca Youtube üzerinden öğrenciler için rehberlik yayını da uzmanlar tarafından gerçekleştirilecektir. MEB, YKS 2024 için ülke genelinde çevrim içi deneme sınavı düzenledi. Deneme sınavının Temel Yeterlilik Testi (TYT) 25 Mayıs, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 26 Mayıs ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilmişti.



#YKS
#YKS deneme sınavı
#OGM Materyal sınav sonuçları
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