Bu yıl YKS'ye girerek üniversiteye gitmeyi planlayan 3 milyon 36 bin 945 aday için bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sınavdan önce öğrencilerin kendilerini test etmesi için çevrimiçi deneme sınavı yapmıştı. Peki YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı mı? OGM Materyal YKS deneme sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?