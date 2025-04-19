OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ 2025: Okullar erken mi kapanacak?

Son günlerde bazı basın organlarında ve sosyal medyada, “MEB yaz tatilini erkene çekiyor, okullar Kurban Bayramı ile birleşecek” şeklinde haberler dolaşıyordu. Bu iddialar, özellikle Kurban Bayramı tatilinin 6 Haziran 2025 Cuma günü başlaması nedeniyle okulların 2-6 Haziran haftasında kapanabileceği yönündeydi. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını resmi bir açıklama ile duyurdu.