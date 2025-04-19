OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ 2025: Okullar erken mi kapanacak?

Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği yaz tatili takvimiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi. 2025 yılında okulların ne zaman kapanacağı ve karne gününün Kurban Bayramı’na denk gelip gelmeyeceği yönündeki iddialara netlik kazandırıldı.
Milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu yanıt buldu. Kurban Bayramı'nın Haziran ayı başına denk gelmesiyle gündeme gelen “Yaz tatili öne mi çekilecek?” iddialarına Milli Eğitim Bakanlığı son noktayı koydu.
2025 YAZ TATİLİ ÖNE Mİ ÇEKİLDİ, OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?
Son günlerde bazı basın organlarında ve sosyal medyada, “MEB yaz tatilini erkene çekiyor, okullar Kurban Bayramı ile birleşecek” şeklinde haberler dolaşıyordu. Bu iddialar, özellikle Kurban Bayramı tatilinin 6 Haziran 2025 Cuma günü başlaması nedeniyle okulların 2-6 Haziran haftasında kapanabileceği yönündeydi. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını resmi bir açıklama ile duyurdu.
MEB’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Söz konusu haberde, ‘Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor’ şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi, 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış olup, eğitim süreçleri bu takvim doğrultusunda devam etmektedir.”
MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN’DEN YAZ TATİLİ AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaz tatili tartışmalarına son noktayı koyarak, okulların erken kapanacağına dair iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Tekin, “Bakanlığımızın web sayfasında geçen yıl duyurduğumuz akademik takvim aynen geçerlidir. Manipülatif haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz” dedi. Bakan, MEB’in resmi sitesinde yer alan takvimin dışındaki bilgilere güvenilmemesi gerektiğini özellikle belirtti.