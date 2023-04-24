Roma’da Hangi Mahallede Kalınır ?

Roma, kaotik ama huzurlu, eski ama çok modern bir şehir. İtalya'nın atan kalbi Ebedi Şehir aynı zamanda Avrupa'nın en pahalı şehirlerinden biridir. Bu yüzden Roma’da nerede kalınır ? Sorunuza en ideal cevabı bulmak pek kolay olmayabiliyor, özellikle Roma’yı yüksek sezonda ziyaret ediyorsanız.

2.000 yılı aşkın sanatsal ve mimari görkemiyle övünen Roma, Kolezyum, Aziz Petrus Bazilikası, Bernini çeşmeleri ve Vatikan Müzeleri gibi ikonik simge yapılara ev sahipliği yapmaktadır. Şehir merkezi ara sıra turistlerin akınına uğrasa da, Roma bir açık hava müzesinden daha fazlasıdır. Canlı yemek salonları ve pazarları, hareketli gece hayatı, nefis mutfağı ve Zaha Hadid'in MAXXI galerisi gibi çağdaş mekanları, konuklarına olduğu kadar günümüz Romalılarına da hitap ediyor.

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olan Roma, lüks beş yıldızlı aile favorilerine, bütçeye uygun pansiyonlara kadar geniş bir konaklama yelpazesi sunar. Bu pansiyonların çoğu büyüleyici, eski moda, bağımsız ve aile tarafından işletilen bir atmosfere sahiptir.

Roma’da Nerede Kalınır ?

Roma'daki turistik gezilerin çoğu, şehrin ana ulaşım merkezi olan doğuda Stazione Termini ile batıda Vatikan Şehri arasındaki bölgede yoğunlaşmıştır. Teknik olarak bağımsız bir ülke olan Vatikan, Roma'nın en hayranlık uyandıran bölgelerinden biridir ve görülmesi gereken iki cazibe merkezi içerir: Aziz Petrus Bazilikası ve Vatikan Müzeleri'nin Sistine Şapeli. Papalık yerleşim bölgesinde otel bulunmamasına rağmen, çevredeki mahalleler (özellikle Prati) bol miktarda konaklama imkanı sunmaktadır.

Tarihi Merkez (Centro Storico), Vatikan'ın karşısında, Tiber Nehri üzerindeki sağ kıyı çıkıntısını kaplar. Bölgeyi zarif kuzey yarısı (Tridente ve Trevi Çeşmesi) ve eski Yahudi Mahallesi'ni de içeren hareketli güney bölümü olmak üzere ikiye ayırdık. Doğrudan güneyde, Kolezyum ve Forum, yakınlardaki köy benzeri Monti mahallesi ile birlikte Antik Roma'yı demirler. Merkezin kuzeyinde, Villa Borghese'nin geniş park ortamı, pillerinizi yeniden şarj etmek için idealdir. Trastevere ve Testaccio'nun daha uzak güney mahalleleri, ana gezi yolundan biraz ayrıdır, ancak popüler gece hayatı ve yemek merkezleridir. İşte tüm detaylarıyla Roma’da nerede kalınır ? Sorusuna cevap olabilecek en popüler mahalleler ;

Centro storico

Centro Storico, Roma'nın tarihi merkezidir ve Pantheon, Piazza Navona ve ünlü Trevi Çeşmesi'ni kapsayan bir alandır. Bu, şehirdeki tüm önemli cazibe merkezlerine yürüyerek gitmek isteyenler için Roma'da kalınacak en iyi mahalledir.

Centro Storico, konum açısından en iyi mahalle; kelimenin tam anlamıyla Roma'daki tüm ana cazibe merkezleriyle çevrilidir. Birçoğu yürüyerek sadece 1 ila 10 dakika uzaklıktadır. Vatikan ve Kolezyum bile sadece 20 dakikalık güzel manzaralı bir yürüyüş mesafesindedir. Roma'yı ziyaret etmek genellikle tonlarca yürüyüş yapmak anlamına gelir. Centro Storico'da kalmak, zaten her şeyin ortasında olduğunuz için bunu en aza indirebilir. Burası ayrıca, gün içinde biraz dinlenmek için otelinize geri gelmek isterseniz, kalmak için harika bir alandır.

Centro Storico'da gezinmek, bir tarih kitabına adım atmak gibidir. Bu mahalledeki Arnavut kaldırımlı sokaklar, dar sokaklar ve gösterişli binalar geçmişte dolaşmak için bir zevk. Her köşe pitoresk, bu yüzden burada ara sokakların labirentinde kaybolduğunuzdan emin olun!

Tarihi bölgenin güney bölümü, etkileyici derecede görkemli Tempio Maggiore'ye, büyük Sinagog ve Yahudi Müzesi'ne ve ayrıca Holokost'un hareketli bir hatırlatıcısı olan Fondazione Museo della Shoah'a ev sahipliği yapan eski Yahudi Mahallesi'ni (veya "Getto") kapsar.

Trastevere

Trastevere, tarihi merkezin yanında şirin bir semttir. Burada turist kalabalığı biraz daha katlanılabilir ve gizli mücevherler çok daha fazla. Trastevere, Roma'daki en iyi restoran ve barlardan bazılarına ev sahipliği yapmaktadır ve bu da onu gurmeler için inanılmaz bir seçim haline getirmektedir.

Trastevere, Roma mutfağını tatmak için en ideal yerlerden biri. Centro Storico'nun aksine bu bölge, yerel halkın onaylayacağı otantik restoranlarla dolu ve turist tuzağına düşme riski daha düşük.

Trastevere, ortaçağ bohem havasıyla dolup taşıyor. Arnavut kaldırımlı sokaklar ve sarmaşık kaplı binalar arasında tonlarca gizli kilise, meydan ve villa var. Burada kalmak, Roma'nın büyük turistik mekanlarının ötesini keşfetmek için harikadır. Roma’da nerede kalınır ? Sorusuna turistik olmayan fakat canlı ve hareketli bir cevap arıyorsanız, Trastevere tam olarak aradığınız yer olabilir.

Trastevere'den tüm önemli cazibe merkezlerinin bulunduğu tarihi merkeze yürüyerek yaklaşık 15-30 dakikada ulaşabilirsiniz. Yürüyüş çok manzaralı ve pitoresk bir köprüyü geçmenizi gerektiriyor, bu yüzden hiç de fena değil. Vatikan da yarım saatlik yürüme mesafesindedir.

Unutmamanız gereken şey ise, Trastevere'de metro durağı yoktur. En yakın olanı, 30 dakikalık yürüme mesafesindeki Piramide'dir. Yürümekten hoşlanmıyorsanız ve toplu taşımayı kullanmayı planlıyorsanız, trafik nedeniyle dakik olmayan veya yavaş olabilen otobüs ve tramvaylarla sınırlı kalacaksınız.

Prati gibi Trastevere de Tiber Nehri'nin sol tarafında yer alıyor. Bu mahalle, yemek ve gece hayatı için Roma'nın en iyi noktalarından biridir. Trastevere, yerel halkın ve turistlerin, büyüleyici parke taşlı sokakların ve harika kafelerin harika bir karışımıdır.

Cazibeli, gece hayatı ve denenecek sayısız restoranı olan bir mahalle arıyorsanız, Trastevere'de kalın. Trastevere, Tiber'in batı kıyısında yer alır ve Roma'nın en otantik bölgelerinden biridir, ancak yine de restoran ve barlarla dolup taşar, aslında Roma'nın en iyi pizzasını bulacağınız semtlerden biridir.

Şehir surlarının dışında, Trastevere (adı "Tiber'in karşısı" anlamına gelir) yüzyıllar boyunca göçmenlerin yoğun bir şekilde yaşadığı bir yerdi ve bu ayrılık, mahalleye yirminci yüzyıla kadar süren güçlü bir kimlik kazandırdı. Bugünlerde, eskiden olduğu işçi sınıfı mahallesinden çok uzakta, genellikle dar sokaklarının ve kapalı meydanlarının cazibesinin cazibesine kapılan turistlerle dolup taşıyor. Ancak Roma'da gezmek için en keyifli yerlerden biri, özellikle sabahları huzurlu, akşamları hareketli.

Ispanyol Merdivenleri

İspanyol Merdivenleri bölgesi, Spagna olarak da biliniyor. Bu bölge, tarihi merkezin içinde, büyük bir parkın hemen yanında yer alan büyüleyici bir alandır, bu nedenle dinlenmek isteyen çocuklu aileler için mükemmeldir. Bu mahalle aynı zamanda birçok lüks oteli ve dar sokaklarında sıralanan lüks mağazaları ile tanınır.

Spagna, tarihi merkez olarak kabul edilen yerin tam sınırındadır, bu nedenle Roma'daki başlıca cazibe merkezlerine çok yakındır (10-30 dakikalık yürüme mesafesinde). Aynı zamanda güzel İspanyol Merdivenleri'nin bulunduğu yerdedir, yani hemen ayaklarının dibinde ünlü bir cazibe merkezi vardır.

Spagna inanılmaz derecede sanatsal ve tarihi olmasının yanı sıra 80 hektarlık büyüleyici bir park olan Villa Borghese'nin hemen yanındadır. Orada bisiklet kiralayabilir ve rahatlatıcı yürüyüşler yapabilirsiniz. Eğer çocuklarınızla Roma’da nerede kalınır ? Sorusuna cevap arıyorsanız, burası size göre olacaktır.

Spagna, restoran ve barlarla çevrili Piazza del Popolo'ya çok yakındır. Orada çok sayıda turist tuzağı olsa da, birçok harika otantik seçenek de bulacaksınız. Bu bölge, Spagna metro durağı (A Hattı üzerinde) aracılığıyla Termini tren istasyonuna ve Roma'nın diğer bölgelerine süper iyi bağlantılara sahiptir. Hem Termini hem de Vatikan sadece 2 durak uzaklıktadır ve Kolezyum buradan arabayla 15 dakika uzaklıktadır.

Lüks alışveriş size göreyse, Spagna'ya bayılacaksınız. Burada Prada, Armani, Valentino, Tiffany & Co., Gucci ve Dior gibi sıra sıra lüks mağazalarıyla ünlü bir cadde olan Via Condotti'yi bulacaksınız.

Monti

Monti bölgesi Kolezyum ve Roma Forumu’na ev sahipliği yapan tarihi bir bölgedir. Eğer Roma’yı daha çok Kolezyum için ziyaret ediyorsanız bu bölgede konaklamanızı kesinlikle tavsiye ederiz. Çünkü bu bölge, hem tarihi şehir merkezine yürüme mesafesinde hem de Vatikan’a çok iyi bağlantılara sahip. Ayrıca Roma Forumu ve Kolezyum’da otelinize birkaç adım uzaklıkta olacak.

Monti bölgesi Kolezyum'un hemen yanındadır, yani burada kalmak bir açık hava müzesinin ortasında olmak gibidir. Antik kalıntıların yanı sıra burada birçok vintage mağaza, ilginç kafe ve pastel renkli binalar da bulacaksınız. Kolezyum'u sabahın erken saatlerinde ziyaret etmek her zaman iyi bir fikir olduğu için Monti'de kalmak çok uygun olabilir. Yürüyerek bir saat sürecek olan Vatikan dışında, diğer ana cazibe merkezleri yürüyerek sadece yaklaşık 20 dakika uzaklıktadır.

Bir zamanlar antik kentin gecekondu mahallesi olan bu bölge, şimdi canlı Piazza Madonna dei Monti'ye odaklanan atmosferik, canlı bir mahalle; Via dei Serpenti ve Via del Boschetto, her ikisi de çekici barlar ve restoranlarla dolu olan meydanın kuzeyine gider.

Monti, boho şıklığı için tercih edilecek bir bölge. Yerel dükkanlar, barlar ve restoranlar burada havalı ama genel atmosfer rahat ve büyüleyici.

Roma Forumu'nun devasa alanı (Palatine Tepesi dahil), İmparatorluk Forumları, Trajan Pazarları, Domus Aurea (İmparator Nero'nun sarayının kalıntıları), Konstantin Kemeri ve Kolezyum bu bölgedeyken kaçırmak istemeyeceğiniz turistik yerlerden bazılarıdır.

Roma'nın bohem sosyetesinin gözde uğrak yeridir ve havalı butikleri, popüler barları ve mükemmel restoranlarıyla rahat bir köy havası yayar. Hareketin merkezi Piazza Madonna dei Monti'dir, ancak Via Leonina, Via Cavour ve Via Urbana çevresinde de pek çok şey oluyor. Michelangelo'nun Musa, Leah ve Rachel heykeline (ve Aziz Petrus'un sözde zincirlerine) ev sahipliği yapan Vincoli'deki San Pietro kilisesini gördüğünüzden de emin olun.

Vatikan ve Prati Bölgesi

Tiber'in sol yakasında yer alan Vatikan Şehri, Roma'nın görülmeye değer en güzel yerlerinden bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. Kalabalıklar gün boyunca St Peter Bazilikası'na, Bernini'deki Piazza San Pietro'ya ve uçsuz bucaksız Vatikan Müzeleri'ne akın eder; Raphael Odalarına, Sistine Şapeli'ne ve büyüleyici sanat hazinelerine ev sahipliği yapıyor. Müzeler için önceden rezervasyon yaptırmak ve St Peter's'e (ücretsizdir ancak güvenlik kontrolleri için uzun kuyruklar vardır) olabildiğince erken varmak çok önemlidir.

Küçük olmasına rağmen Vatikan, zengin tarihi ve kültürel önemi ile ziyaretçileri büyülemektedir. Surları içinde konaklama yeri olmadığından, çoğu gezgin bitişikteki Prati semtinde kalmayı tercih ediyor. Modern, ızgara planlı düzeni ve zarif Art Nouveau mimarisi ile karakterize edilen Prati, 20. yüzyılın başlarında lüks bir yerleşim bölgesi olarak ortaya çıktı.

Bu mahalle, özellikle Via Cola di Rienzo boyunca mükemmel alışveriş fırsatlarının yanı sıra restoranlar, trattoria'lar ve paket servis işletmelerini içeren çok sayıda yemek seçeneği sunar. Prati gündüzleri hareket halindeyken geceleri daha sakindir.

Diğer kayda değer cazibe merkezleri arasında aile dostu Leonardo Da Vinci Experience ve Orta Çağ papaları tarafından İmparator Hadrian'ın mozolesi üzerine inşa edilmiş ve şimdi büyüleyici bir müzeye ev sahipliği yapan büyük, dairesel bir kale olan heybetli Castel Sant'Angelo yer alıyor.

Vatikan'ın kuzeyinde ve doğusunda Prati'de büyük bir otel stoğu var; çoğu, çok sayıda pansiyon ve küçük otelden oluşan uygun fiyatlı ve oldukça iyi bir değerdir.

Prati, Vatikan ile Tiber Nehri arasında modern, güvenli ve varlıklı bir semttir. Vatikan'dan sadece birkaç adım ötedeki bu bölge, Papa'yı görmek isteyenler için mükemmeldir. Vatikan'a olan yakınlığına rağmen, Prati aslında çok sakin ve yerleşim yeridir.

Vatikan'dan sadece birkaç adım ötede olmasına rağmen Prati'de çok az turist kalıyor. Bu, biraz huzur ve sessizliğin tadını çıkarmanıza ve yerel halkın uğrak yeri olan Roma'nın farklı bir yanını görmenize olanak tanır. Aileler de bu bölgeyi sakinliği için sevecektir.

Kolezyum bu bölgedeki otellere 45 dakika uzaklıktadır. Diğer ana cazibe merkezleri yürüyerek yaklaşık 20-30 dakika uzaklıktadır. Eğer Roma ziyaretinizde Vatikan’ı da ziyaret etmeyi planlıyor ve çok uzun kuyruklara girmeden sabahın erken saatlerinde Vatikan’ın turistik yerlerini keşfetmek istiyorsanız burası, sizin için Roma’da nerede kalınır ? Sorusuna cevap olabilecek en iyi bölgedir.



