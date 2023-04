Roma’da Hangi Mahallede Kalınır ?

Centro Storico, konum açısından en iyi mahalle; kelimenin tam anlamıyla Roma'daki tüm ana cazibe merkezleriyle çevrilidir. Birçoğu yürüyerek sadece 1 ila 10 dakika uzaklıktadır. Vatikan ve Kolezyum bile sadece 20 dakikalık güzel manzaralı bir yürüyüş mesafesindedir. Roma'yı ziyaret etmek genellikle tonlarca yürüyüş yapmak anlamına gelir. Centro Storico'da kalmak, zaten her şeyin ortasında olduğunuz için bunu en aza indirebilir. Burası ayrıca, gün içinde biraz dinlenmek için otelinize geri gelmek isterseniz, kalmak için harika bir alandır.

Centro Storico'da gezinmek, bir tarih kitabına adım atmak gibidir. Bu mahalledeki Arnavut kaldırımlı sokaklar, dar sokaklar ve gösterişli binalar geçmişte dolaşmak için bir zevk. Her köşe pitoresk, bu yüzden burada ara sokakların labirentinde kaybolduğunuzdan emin olun!

Lüks alışveriş size göreyse, Spagna'ya bayılacaksınız. Burada Prada, Armani, Valentino, Tiffany & Co., Gucci ve Dior gibi sıra sıra lüks mağazalarıyla ünlü bir cadde olan Via Condotti'yi bulacaksınız.

Monti bölgesi Kolezyum'un hemen yanındadır, yani burada kalmak bir açık hava müzesinin ortasında olmak gibidir. Antik kalıntıların yanı sıra burada birçok vintage mağaza, ilginç kafe ve pastel renkli binalar da bulacaksınız. Kolezyum'u sabahın erken saatlerinde ziyaret etmek her zaman iyi bir fikir olduğu için Monti'de kalmak çok uygun olabilir. Yürüyerek bir saat sürecek olan Vatikan dışında, diğer ana cazibe merkezleri yürüyerek sadece yaklaşık 20 dakika uzaklıktadır.

Bir zamanlar antik kentin gecekondu mahallesi olan bu bölge, şimdi canlı Piazza Madonna dei Monti'ye odaklanan atmosferik, canlı bir mahalle; Via dei Serpenti ve Via del Boschetto, her ikisi de çekici barlar ve restoranlarla dolu olan meydanın kuzeyine gider.