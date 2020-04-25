Ramazan Buruk teravih Saflar boş kaldı
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RAMAZAN HABERLERİ

Buruk teravih: Saflar boş kaldı

Koronavirüs salgını gölgesinde başlayan Ramazan’ın ilk teravihi de buruk geçti. İslam dünyasının en faziletli 3 mescidi Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa’da tedbirlerle kılınan teravihte saflar boş kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mescid-i Haram
Mescid-i Haram

Dünya koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken gelen Ramazan ayı, manevi iklimimize şifa oldu. Ancak salgın nedeniyle cemaatle namazlara verilen ara nedeniyle cami ve mescitler boş kaldı. İslam dünyasının 3 önemli mescidinde Mekke'deki Mêscid-i Haram, Medine'deki Mecsid-i Nebevi ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da da çok az kişinin katılımıyla ilk teravih kılındı. Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi’de kılınan ilk teravi namazına, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler sebebiyle Harameyn işlerinde görev alan memurlar, dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren kişiler ve diğer görevliler katıldı.

ALLAH'IN KAPILARI KAPATILMADI

Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da İslami Vakıflar Dairesindeki çalışanlar salgına karşı sosyal mesafe kurallarına uyarak Ramazan’ın ilk teravih namazını kıldı. Mescid-i Aksa’nın diğer alanları ise tamamen boş kaldı. Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani yaptığı açıklamada, 22 Mart’ta korona virüs nedeniyle Mescid-i Aksa’nın kapatıldığını ancak ezan ve namazlara Mescid-i Aksa’daki çalışanlar tarafından devam edildiğini söyledi. Ramazan ayında da Mescid-i Aksa’daki çalışanlar tarafından teravih namazlarının kılınacağını belirten Kisvani, Filistinlileri evlerinde namaz kılmaya çağırarak, "Camiler kapalı ama Allah’ın kapıları kapatılmadı. Evlerde namazınızı kılın ve bu salgından kurtulmak için dua edin" dedi. Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, geçen haftada Korona virüs nedeniyle Mescid-i Aksa’nın Ramazanda da ibadete açılmayacağını duyurmuştu.

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