Hayırlı gelenek

Gümüşhane’de ilk olarak merkeze bağlı Kırıklı ve Geçit köylerinde başlayan iftar sofrası geleneği artarak devam ediyor. Köylülerin Ramazan ayı boyunca tamamen kendi imkânlarıyla oluşturdukları iftar sofraları özellikle yoldan geçen ve iftara yetişemeyen yolcuların ve şoförlerin gönül rahatlığıyla iftar yapmalarına imkan sağlıyor. Gümüşhane’nin merkeze bağlı köylerinde süren ve diğer köylere de örnek olan bu gelenek şimdi de Kale köyünde yapılmaya başladı.

Kale köyünde bulunan herkesin bu organizasyona katkı sağladığını söyleyen Sezgin Ülker, “Köyümüzün hayırseverleri, gönüllüler herkes bir katkıda bulunarak bir iftar yemeği vermeye başladık ve herkesi davet ettik. Yoldan geçen kamyonudur, otobüsüdür, evine geç kalanıdır, evinde yemeği olmayanıdır herkes katılıyor ve güzel bir etkinlik oluyor. Tabii her yerde olması lazım şu anda bildiğim kadarıyla Gümüşhane merkezde bir iftar çadırı yok ama birçok köyümüzde var, Geçit köyünde var, Kırıklı köyünde var, şimdi biz başladık güzel bir gelenek” dedi.

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