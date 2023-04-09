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RAMAZAN HABERLERİ

İftar sofraları İtalyan şeflerden

İskenderun’da, afetzedelerin ağırlandığı MSC AURELIA gemisinde, iftar yemeklerini İtalyan şefler hazırlıyor. 700'den fazla depremzedenin ağırlandığı 350 odalı gemide, tüm ihtiyaçlar AFAD, Kızılay ile gemi personeli tarafından sağlanıyor.

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Esmanur Hangül Yeni Şafak
İftar sofraları İtalyan şeflerden
Hatay'da İtalyan şefler depremzedeler için iftar hazırlıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay İskenderun’a getirilen ve afetzedelerin ağırlandığı MSC AURELIA gemisinde, iftar yemekleri gemide gönüllü çalışan İtalyan şefler tarafından hazırlanıyor. 700'den fazla depremzedenin ağırlandığı 350 odalı gemide, tüm ihtiyaçlar AFAD, Kızılay ile gemi personeli tarafından sağlanıyor.

ÇADIRLARA DA DAĞITILIYOR

İtalyan şeflerin ülkelerine özgü lezzetlerin yanı sıra Türk mutfağına uygun hazırladıkları yemekler, gemideki afetzedelerin yanı sıra karaya da çıkarılarak İskenderun ilçesi ve bazı beldelerdeki iftar çadırlarında vatandaşa ikram ediliyor.

YARDIMA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Gemide gönüllü çalışan Şeflerden Antonio Guarino, haftalardır gemi mutfağındaki ekibiyle depremden etkilenenlere farklı yemekler hazırladıklarını anlattı: "Depremde oluşan zarardan etkilenen aileleri gördüm ve özellikle çocuklara yardım etmek için geldik. Bizim önceliğimiz buradaki ailelere yardım etmek. Çocukların yüzünde tebessüm oluşturmak istiyoruz. İnsanlara yardıma devam etmek istiyoruz. Onlara sıcak yemek temin etmeyi sürdürmeyi arzuluyorum. Gemi dışındaki depremzedeler için de yemek hazırlıyoruz. Gemide her akşam sıcak yemek ve tatlılar hazırlıyoruz. Daha önceden karada çalışıyordum depremi duyunca buraya gelmek istedim. İtalyan yemeklerini çok beğendiler. Türk mutfağı, İtalyan mutfağına göre biraz daha baharatlı ama konuklarımız İtalyan yemeklerini beğenerek tüketiyor."

YÜZLERİN GÜLDÜĞÜNÜ GÖRMEK GÜZEL

Şef asistanı Giuseppe Ferraro ise gemideki depremzedeleri eğlendirmek için bazı etkinlikler düzenlendiğini, bu etkinliklerde görev almanın bile kendini sevindirdiğini belirtti. Ferraro, "Geldiğimiz günden beri buradaki insanlara yardım ediyoruz ve çok mutluyuz. İnsanların yüzünün güldüğünü görmek güzel" dedi.


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