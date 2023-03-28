Ramazan Yürekleri deprem bölgesinde kaldı
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RAMAZAN HABERLERİ

Yürekleri deprem bölgesinde kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma faaliyetlerine katıldıktan sonra memleketine geri dönen Somalı madencilerin aklı deprem bölgesinde kaldı. Vardiyalarına göre geldikleri ocakta yerin yüzlerce metre altında çalışan madenciler zorlu mesleklerine rağmen Ramazan ayının gereklerini de yerine getiriyor.

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Esmanur Hangül Yeni Şafak
Yürekleri deprem bölgesinde kaldı
Somalı madenciler iftar sofralarını yer altında kuruyor.

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden şirketindeki yaklaşık 500 madenci Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı illerde arama kurtarma faaliyetlerine katıldıktan sonra madenlerine geri döndü. Vardiyalarına göre geldikleri ocakta yerin yüzlerce metre altında çalışan madenciler zorlu mesleklerine rağmen Ramazan ayının gereklerini de yerine getiriyor. Evden getirdikleri yiyeceklerle, kalasları masa yaparak iftar sofraları kuruyor. Yerin altındaki kömürün yeryüzüne çıkarılmasında başrolde olan madenciler, iftarın ardından dua edip ocaktaki mesailerine devam ediyor.

HÜZÜN İÇİNDEYİZ

Maden teknikeri Mehmet Can, deprem bölgesindeki arama çalışmalarından döndükten sonra hüzünlü bir Ramazan yaşadıklarını söyledi. Can, "İftarımızı hüzün içinde yapıyoruz. Deprem bölgesinde kurtarma işleri için gittik Biz kömür için değil ömür için gitmiştik oralara. Yüreğimizi oralarda bıraktık. Burada çalışıyoruz ama yüreğimiz onların yanında" dedi.


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