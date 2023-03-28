Yürekleri deprem bölgesinde kaldı

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden şirketindeki yaklaşık 500 madenci Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı illerde arama kurtarma faaliyetlerine katıldıktan sonra madenlerine geri döndü. Vardiyalarına göre geldikleri ocakta yerin yüzlerce metre altında çalışan madenciler zorlu mesleklerine rağmen Ramazan ayının gereklerini de yerine getiriyor. Evden getirdikleri yiyeceklerle, kalasları masa yaparak iftar sofraları kuruyor. Yerin altındaki kömürün yeryüzüne çıkarılmasında başrolde olan madenciler, iftarın ardından dua edip ocaktaki mesailerine devam ediyor.

HÜZÜN İÇİNDEYİZ

Maden teknikeri Mehmet Can, deprem bölgesindeki arama çalışmalarından döndükten sonra hüzünlü bir Ramazan yaşadıklarını söyledi. Can, "İftarımızı hüzün içinde yapıyoruz. Deprem bölgesinde kurtarma işleri için gittik Biz kömür için değil ömür için gitmiştik oralara. Yüreğimizi oralarda bıraktık. Burada çalışıyoruz ama yüreğimiz onların yanında" dedi.

REKLAM





Ramazan etkinlikleri yüzleri güldürüyor

Ramazan ve dayanışma



