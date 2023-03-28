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RAMAZAN HABERLERİ

Ramazan etkinlikleri yüzleri güldürüyor

Ramazan'ı çadır ve konteyner kentlerde geçiren afetzedelerin yüzleri belediyelerin hazırladığı Ramazan etkinlikleriyle bir nebze gülüyor. Hacivat-Karagöz, meddah oyunları ve ikramlarla çocuklar mutlu olurken, sohbet ve tasavvuf müziği icraatları da büyüklerin gönüllerini alıyor. Ayrıca düzenlenen küçük yarışmalarla çocuklar yaşadıkları acı günleri unutuyor.

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Esmanur Hangül Yeni Şafak
Ramazan etkinlikleri yüzleri güldürüyor
Deprem bölgesinde Ramazan etkinlikleri çocukların yüzünü güldürüyor.

Depremlerle sarsılan Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya ve Gaziantep’teki afetzedeler, kardeş belediyelerin hazırladıkları etkinliklerle Ramazan’ın manevi atmosferini yaşıyor. Gösterilerle de çocukların yüzleri gülüyor.

İFTARDAN ÖNCE DİNLETİ

En büyük yıkımın yaşandığı kentlerden Hatay’da çadır ve konteyner kentleri gezen Konya Büyükşehir Belediyesi "Mobil Sahne" TIR’ı Ramazan akşamlarını şenlendiriyor. Etkinlik sahnesi ve iki büyük ekranı bulunan TIR, Ramazan ayında her akşam bir geçici barınma merkezini ziyaret ediyor. İftar öncesinde tasavvuf müziği dinletisi icra edilen TIR’da, depremzedelerin oruçlarını açmasının ardından Hacivat ve Karagöz, meddah, orta oyunu, kukla gösterileri gibi sahne etkinlikleri düzenleniyor.

YARIŞMALAR DÜZENLENİYOR

Depremin ilk gününden itibaren yardım faaliyetlerini sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) da, Ramazan ayıyla birlikte bölgede 500 mescit çadır, 41 iftar ve sahur çadırı kurdu. Vakıf, bu çadırlarda çocuklara yönelik, gönüllüleriyle birlikte Osmaniye’den başladığı animasyon, meddah, Hacivat ve Karagöz, Nasreddin Hoca gibi çeşitli etkinliklere İskenderun ilçesi Ahmet Karatoyuk Camii’nde kurulan iftar çadırında da devam etti. Tiyatro sanatçısı Mehmet Tahir İkiler’in sergilediği "Meddah Amca’dan Masallar ve Kocaman Geveze Kuklalar" adlı oyunu izleyen depremzede çocuklara çeşitli hediyeler verilerek eğlenceli yarışmalar düzenlendi.

OYUNLARLA EĞLENİYORLAR

Gaziantep’te ise Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, Ramazan etkinlikleri çerçevesinde depremden etkilenen ilçelere kurulan Ramazan sokağında Hacivat ve Karagöz gölge oyunu gösterileri düzenliyor. Depremzedelerin yüzleri Hacivat ve Karagöz oyunuyla bir nebze de olsa gülüyor. Malatya'da da "Buradayız Malatya Derneği Tiyatro Ekibi", kurulan etkinlik çadırında "Karagöz ve Hacivat", "Keloğlan" ve "Nasreddin Hoca" gibi farklı karakterlerin kostümlerini giyerek sergiledikleri oyunlarla ve pamuk şekeri dağıtarak depremzede çocukların eğlenmesini sağlıyor.

İlk saf çocukların

Şırnak’ın Cizre ilçesindeki Hacı Ramazan Acar Camii teravih namazında çocuklarla doluyor. Camiye gelen çocuklar, Ramazan ayının ilk gününden itibaren teravih namazlarında ilk sırada saf tutuyor. Duygularını anlatan çocuklar, camiye geldikleri için mutlu olduklarını söylüyor. O çocuklardan Ömer Uca, camiye geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, dedesiyle beraber camiye gelip namaz kılarak dua ettiği için camiyi sevdiğini dile getirdi. Her gün camiye geldiğini söyleyen Asmin Üzeni de, "Çok mutluyum. İftarımızı açtıktan sonra camiye geliyoruz. İlk önce Kur’an okuyoruz, sonra teravih kılıyoruz" diye konuştu.


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