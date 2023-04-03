100 köyde 100 iftar

Vuslat Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı "100 Köy 100 İftar Projesi" ile depremden etkilenen ücra yerleşim yerlerinde iftar programı düzenliyor. İhtiyaç sahiplerinin bulunduğu ancak ulaşımı zor kırsal bölgeleri belirleyen dernek görevlileri, kent merkezindeki aşevlerinde hazırladıkları yemekleri araçlarla belirlenen yere ulaştırıyor. Mümkün olan kırsal mahallelerde toplu iftar programı düzenleyen dernek, programa katılamayacak yaşlı ve engellilerin yemeklerini ise evlerine götürüyor.

ÜCRA YERLERE ULAŞIYORUZ

Vuslat Derneği İletişim Merkezi Koordinatörü Ahmet Kızıl, depremden etkilenen tüm illerde bu projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Proje kapsamında Kahramanmaraş'ta bazı kırsal mahalleleri gezdiklerini, muhtarlardan aldıkları bilgiler doğrultusunda yemekleri hazırladıklarını anlatan Kızıl, "Ücra köşelerde kalmış, yardımın zor ulaşabileceği, insanların ulaşımının zor olduğu yerlere ulaşmayı hedefliyoruz. O yüzden böyle bir proje başlattık" dedi.

REKLAM

YARALARI BİRLİKTE SARMALIYIZ

Gittikleri kırsal mahallelerde muhtarlarla işbirliğinde uygun alan varsa iftar programı düzenlediklerini belirten Kızıl, organizasyon mümkün olmayan mahallelerde ise hane sayısına göre yemeği muhtar aracılığıyla dağıttıklarını dile getirdi. Vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını vurgulayan Kızıl, şunları kaydetti: "Şimdi de Ramazan ayı boyunca hep birlikte olmalıyız, bu yaraları hep birlikte sarmalıyız. Amacımız vatandaşlarımıza sadece yemek dağıtalım, kumanya dağıtalım değil, onlarla sohbet etmek, hal hatır sormak, konuşmak. Bunlara da çok ihtiyaçları var. İnsanlara dokunmak lazım. Buralarda bizler de bir nevi bunu yapmaya çalışıyoruz."





Sultanahmet bayramda açılacak



