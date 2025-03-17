Teravih sonrası çocuklara sürpriz

Kırklareli'nde teravih namazı için camiye gelen çocukların ayakkabılarına hayırseverlerin desteğiyle din görevlilerince gofret ve harçlık bırakılıyor. Kırklareli'nde çocukların camiye ilgisini arttırmak amacıyla İl Müftülüğünce "Camiler Çocuk Sesleriyle Güzel Projesi" hazırlandı. Proje kapsamında kent merkezinde 26 camide teravih namazını kılan çocuklara sürpriz yapılıyor. Namazın ardından ayakkabısının içinde harçlık ve gofret olduğunu fark eden çocuklar mutlu oluyor.

CAMİ ALIŞKANLIĞI KAZANSINLAR

Kentteki camilerin ramazan ayında cıvıl cıvıl olduğunu belirten İl Müftüsü Yusuf Eviş, camiye gelen çocukların heyecanlanması için bir çalışma yapmak istediklerini anlattı. Çocukların ayakkabılarına gofret ile harçlık bıraktıklarını ifade eden Eviş, “Onlara da bir sürpriz oldu. Amacımız evlatlarımıza, yavrularımıza cami alışkanlığı kazandırmak. Ramazan’ın heyecanını, teravihin o atmosferini, eski ramazanları yavrularımıza, çocuklarımıza bir nebze olsun tattırabilmek” diye konuştu.

ÇOK ŞAŞIRDIM

Çocuklardan Ediz Atayazıcı ise ayakkabısında gofret ve harçlık gördüğünde çok mutlu olduğu dile getirdi. Böyle bir şeyi beklemediğini ifade eden Atayazı, bu tür sürprizlerle karşılaşmanın güzel olduğunu belirtti. Ahmet Nurettin Nişikli de ayakkabısını eline alınca çok şaşırdığını söyledi. Bundan sonra camiye daha heyecanlı geleceğini ifade eden Nişikli, tüm çocukları camiye davet etti.







