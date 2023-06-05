İspanya La Liga'nın son haftasında Real Madrid, Athletic Bilbao'yu konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken goller ikinci yarıda geldi. Konuk Athletic Bilbao, 49. dakikada Oihan Sancet'in golüyle öne geçerken 72. dakikada Karim Benzema, Real Madrid adına penaltıdan eşitliği sağladı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmazken iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Real Madrid, Atletico Madrid'in de puan kaybetmesiyle birlikte ligi ikinci sırada bitirdi. Athletic Bilbao ise 51 puanda kaldı ve Avrupa kupalarına katılım şansı elde edemedi.

Benzema'dan Real Madrid’e veda

Real Madrid'den ayrılacağı açıklanan Karim Benzema, 14 sezondur formasını giydiği takımına golle veda etti. İspanyol kulübünden bugün yapılan yazılı açıklamada, "Real Madrid onun evi ve her zaman öyle kalacak. Ona ve tüm ailesine hayatının yeni döneminde en iyi dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri yer almıştı.