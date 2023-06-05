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Real Madrid 1-1 Athletic Bilbao (Maçın özeti)

LaLiga Santander'in 38. haftasında Real Madrid ile Athletic Bilbao 1-1 berabere kaldı. Real Madrid'in golü, takımdan ayrılacağı açıklanan Karim Benzema'dan geldi. Real Madrid Athletic Bilbao maçının özetine ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:04 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Real Madrid 1-1 Athletic Bilbao maçı özeti

Real Madrid 1-1 Athletic Bilbao maçı özeti

İspanya La Liga'nın son haftasında Real Madrid, Athletic Bilbao'yu konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken goller ikinci yarıda geldi. Konuk Athletic Bilbao, 49. dakikada Oihan Sancet'in golüyle öne geçerken 72. dakikada Karim Benzema, Real Madrid adına penaltıdan eşitliği sağladı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmazken iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Real Madrid, Atletico Madrid'in de puan kaybetmesiyle birlikte ligi ikinci sırada bitirdi. Athletic Bilbao ise 51 puanda kaldı ve Avrupa kupalarına katılım şansı elde edemedi.

Benzema'dan Real Madrid’e veda

Real Madrid'den ayrılacağı açıklanan Karim Benzema, 14 sezondur formasını giydiği takımına golle veda etti. İspanyol kulübünden bugün yapılan yazılı açıklamada, "Real Madrid onun evi ve her zaman öyle kalacak. Ona ve tüm ailesine hayatının yeni döneminde en iyi dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri yer almıştı.

Açıklamada, "Benzema, kulübümüze 2009 yılında henüz 21 yaşında katıldı ve tarihimizin bu altın çağında önemli bir oyuncu oldu. Formamızı temsil ettiği 14 sezon boyunca 25 şampiyonluk kazandı. Bu bir Real Madrid oyuncusu için rekor bir sayı. 5 UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4 UEFA Süper Kupası, 4 La Liga Kupası, 3 Kral Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası." bilgisi verildi.

#Real Madrid
#Athletic Bilbao
#İspanya La Liga
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