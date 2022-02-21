Şekersiz Tatlı Tarifi: Tatlı tüketmek için şekere ihtiyacınız yok!

Şekersiz tatlı tarifleri aynı zamanda sağlıklı olan tariflerdir. Pratik, hafif ve sağlıklı çeşit çeşit tatlı tariflerini sizler için derledik. İşte tatlı krizinizi bastırmanın en sağlıklı yolu olan şekersiz kurabiye tarifi…

ŞEKERSİZ KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı ince dövülmüş Ceviz, fındık evinizde ne varsa.

1 su bardağı yulaf ezmesi

1 adet yumurta

80 gr tereyağ (2 yemek kaşığı kadar)

4 yemek kaşığı bal (İsteğe göre artırılabilir)

2 yemek kaşığı kuru üzüm

İsteğe bağlı

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50 gr benmari usulü eritilmiş çikolata

Yapılışı

Bütün malzemeleri uygun bir kaba alıp malzemeler karşısına kadar karıştırın.

Ardından bir yemek kaşığı kadar alarak yağlı kağıt serilmiş tepsiye aralıklı dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derce fırında (15 dakika) üzeri pembeleşene kadar pişirin. Afiyet olsun.

RAFİNE ŞEKERİN ZARARLARI NEDİR?

Rafine şeker neden zararlı diye sorarsanız aslında doğal şekerle aynı şekilde etki göstermemesindendir. Rafine şeker bakımından zengin olan gıdalar birden enerji verse de bu hızda enerjinin kısa sürede düşmesine neden olur. Bu yüzden kronikleşen yorgunluk hissedilmesine yol açabilir.

Şeker günümüzde en çok tükettiğimiz besin maddelerinden biri. Her gün birçok kez çayımıza, kahvemize attığımız şeker, yediğimiz tatlılar ve içtiğimiz gazlı içeceklerin yanı sıra içeriğini bilmediğimiz paketli gıdalarda da bulunuyor. Dolayısıyla şeker tüketirken yaşadığımız en büyük sorun, günde ne kadar tükettiğimiz konusunda net bir fikrimizin olmaması. Günümüzde kişi başına ortalama 10 ile 30 çay kaşığı, bir başka deyişle 40-120 gram şeker tüketildiği yapılan çalışmalarda ortaya konmuş. Ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre; şekerin günlük kalori ihtiyacımızın yüzde 10'undan fazlasını oluşturmaması gerekiyor. Çünkü fazla şekeri vücut tolere edemiyor ve şeker zamanla birikim yaparak birçok ciddi sağlık sorununa neden olabiliyor. Amerikan Kalp Cemiyeti'nin yayınladığı rakamlara göre; günlük olarak alınabilecek şeker miktarı erkekler için 35 gram (150 kalori), kadınlar içinse 20 gram (100 kalori) olmalı.

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