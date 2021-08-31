Spor 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında Ayşegül Pehlivanlar gümüş madalya kazandı Madalya sayısı 35e yükseldi
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Ayşegül Pehlivanlar gümüş madalya kazandı: Madalya sayısı 35'e yükseldi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, gümüş madalya kazandı. Tokyo 2020'de madalya sayısı 12'ye yükselen Türkiye'nin oyunlar tarihindeki madalya sayısı ise 35 oldu.

Haber Merkezi AA
2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında Ayşegül Pehlivanlar gümüş madalya kazandı: Madalya sayısı 35e yükseldi
Kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, gümüş madalya kazandı.

Tokyo 2020'nin yedinci gününde atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.

Ayşegül'den önce masa tenisinde Abdullah Öztürk altın madalya, okçulukta Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi ile Nihat Türkmenoğlu gümüş madalya, masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut, judoda Zeynep Çelik, Recep Çiftçi, halterde Besra Duman, yüzmede Sevilay Öztürk ve okçulukta Bahattin Hekimoğlu bronz madalya elde etti.

Japonya'da 1 altın, 3 gümüş, 8 bronz olmak üzere 12 madalyaya ulaşan Türkiye, oyunlar tarihinde ilk madalyasını 2004'te atıcılık branşında Muharrem Korhan Yamaç'la almıştı.

AA

"ALTIN MADALYA ALAMADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Asaka Atıcılık Alanı'nda düzenlenen törenle madalyasını boynuna takan Ayşegül, duygularını yayıncı kuruluş TRT Spor'a anlattı.

Milli sporcu, çok güzel ve unutulmaz bir an yaşadığını belirterek, "Çok çalıştım. İnanmıştım. Açıkçası altın madalya alamadığım için üzgünüm. Rekor kırarak altın madalya alabilirdim ancak gümüş madalya da çok büyük bir başarı. Bayrağımı en iyi şekilde temsil edeceğimi biliyordum. Bana dua eden herkese teşekkür ederim. Bu başarının arkasında bir sürü insan var. İnanmıştım ve çok çalıştım, zaten böyle olunca da gerisi geliyor." ifadelerini kullandı.

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