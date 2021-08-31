2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Ayşegül Pehlivanlar gümüş madalya kazandı: Madalya sayısı 35'e yükseldi

Tokyo 2020'nin yedinci gününde atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.

Ayşegül'den önce masa tenisinde Abdullah Öztürk altın madalya, okçulukta Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi ile Nihat Türkmenoğlu gümüş madalya, masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut, judoda Zeynep Çelik, Recep Çiftçi, halterde Besra Duman, yüzmede Sevilay Öztürk ve okçulukta Bahattin Hekimoğlu bronz madalya elde etti.

Japonya'da 1 altın, 3 gümüş, 8 bronz olmak üzere 12 madalyaya ulaşan Türkiye, oyunlar tarihinde ilk madalyasını 2004'te atıcılık branşında Muharrem Korhan Yamaç'la almıştı.

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AA

"ALTIN MADALYA ALAMADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Asaka Atıcılık Alanı'nda düzenlenen törenle madalyasını boynuna takan Ayşegül, duygularını yayıncı kuruluş TRT Spor'a anlattı.

Milli sporcu, çok güzel ve unutulmaz bir an yaşadığını belirterek, "Çok çalıştım. İnanmıştım. Açıkçası altın madalya alamadığım için üzgünüm. Rekor kırarak altın madalya alabilirdim ancak gümüş madalya da çok büyük bir başarı. Bayrağımı en iyi şekilde temsil edeceğimi biliyordum. Bana dua eden herkese teşekkür ederim. Bu başarının arkasında bir sürü insan var. İnanmıştım ve çok çalıştım, zaten böyle olunca da gerisi geliyor." ifadelerini kullandı.

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