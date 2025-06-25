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30. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası'nda kazananlar belli oldu

30. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası'nda kazananlar belli oldu

22:4525/06/2025, Çarşamba
AA
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Ramazan Demirci Açık Alan Turnuvası
Ramazan Demirci Açık Alan Turnuvası

Geleneksel hale gelen Ramazan Demirci Açık Alan Turnuvası'nın 30'uncusu, Antalya'nın Alanya ilçesinde tamamlandı. 50 takım ve 800 sporcunun katılımıyla yapılan turnuvada kazananlar belli oldu.

Hentbolda geleneksel hale gelen Ramazan Demirci Açık Alan Turnuvası'nın 30'uncusu, Antalya'nın Alanya ilçesinde tamamlandı.


Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Milli Egemenlik Stadı'ndaki turnuva, final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.


50 takım ve 800 sporcunun katılımıyla yapılan turnuvada dört farklı yaş kategorisinde birinci olan ekipler şöyle:

- 2008-2009 doğumlu sporcular

Kızlar: Sivas Belediye SK

Erkekler: Giresun İl Karması


- 2010-2011 doğumlu sporcular

Kızlar: Kıbrıs Esentepe SK

Erkekler: Ankara Gençlik Merkezleri SK


- 2012-2013 doğumlu sporcular

Kızlar: Tokat İl Karması

Erkekler: Batman İl Karması


- 2014-2015-2016 doğumlu sporcular

Kızlar: Antalya Kepez Belediye A

Erkekler: Kastamonu Sherin İnebolu SK




#Ramazan Demirci Açık Alan Turnuvası
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