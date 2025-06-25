30. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası'nda kazananlar belli oldu

Geleneksel hale gelen Ramazan Demirci Açık Alan Turnuvası'nın 30'uncusu, Antalya'nın Alanya ilçesinde tamamlandı. 50 takım ve 800 sporcunun katılımıyla yapılan turnuvada kazananlar belli oldu.
Hentbolda geleneksel hale gelen Ramazan Demirci Açık Alan Turnuvası'nın 30'uncusu, Antalya'nın Alanya ilçesinde tamamlandı.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Milli Egemenlik Stadı'ndaki turnuva, final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.
Kızlar: Sivas Belediye SK
Erkekler: Giresun İl Karması
Kızlar: Kıbrıs Esentepe SK
Erkekler: Ankara Gençlik Merkezleri SK
Kızlar: Tokat İl Karması
Erkekler: Batman İl Karması
Kızlar: Antalya Kepez Belediye A
Erkekler: Kastamonu Sherin İnebolu SK