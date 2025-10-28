Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Alanyaspor kupa maçı hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor kupa maçı hazırlıklarını tamamladı

12:3528/10/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Alanyasporlu oyuncular maç öncesi son idmanını gerçekleştirdi.
Alanyasporlu oyuncular maç öncesi son idmanını gerçekleştirdi.

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın deplasmanda Bursa Yıldırımspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bursa Yıldırımspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan takım antrenmanı taktik çalışmalarla tamamladı.

#Alanyaspor
#Türkiye Kupası
#Bursa Yıldırımspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Balıkesir Sındırgı'da üst üste depremler: En son nerede deprem yaşandı? 28 Ekim AFAD ve Kandilli bugün son yaşanan depremler listesi