Alanyaspor kupa maçı hazırlıklarını tamamladı

Alanyasporlu oyuncular maç öncesi son idmanını gerçekleştirdi.
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın deplasmanda Bursa Yıldırımspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan takım antrenmanı taktik çalışmalarla tamamladı.
