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Aliağa Petkimspor Troy Selim Şav ile yeniden anlaştı

Aliağa Petkimspor Troy Selim Şav ile yeniden anlaştı

11:5326/06/2025, Perşembe
AA
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Aliağa Petkimspor ile Onvo Büyükçekmece Basketbol ENKA Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Aliağa Petkimspor'dan Troy Selim Şav (15) ve Peyton Aldridge (23) ile Onvo Büyükçekmece Basketbol'dan Yannick Ayrton Franke (sol 2) mücadele etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Aliağa Petkimspor ile Onvo Büyükçekmece Basketbol ENKA Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Aliağa Petkimspor'dan Troy Selim Şav (15) ve Peyton Aldridge (23) ile Onvo Büyükçekmece Basketbol'dan Yannick Ayrton Franke (sol 2) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Troy Selim Şav ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Troy Selim Şav, tüm enerjisi ile hedef yolcuğumuzda bir sezon daha bizimle." ifadeleri kullanıldı.


Troy Selim Şav, Aliağa Petkimspor'da geçen sezon 30 maçta forma giydi.

#Aliağa Petkimspor
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