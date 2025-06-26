Aliağa Petkimspor Troy Selim Şav ile yeniden anlaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Aliağa Petkimspor ile Onvo Büyükçekmece Basketbol ENKA Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Aliağa Petkimspor'dan Troy Selim Şav (15) ve Peyton Aldridge (23) ile Onvo Büyükçekmece Basketbol'dan Yannick Ayrton Franke (sol 2) mücadele etti.