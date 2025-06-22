Aliağa'nın yeni golcüsü İbrahim Yılmaz iddialı

Yeni transferlerden forvet oyuncusu İbrahim Yılmaz açıklamalarda bulundu. Aliağa FK’ya geldiği için mutlu olduğunu ve takımda tam bir aile ortamının olduğunu ifade eden Yılmaz, "Benim için yeni bir serüven başlıyor. Hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Gol krallığı yarışında da zirveye oynamak istiyorum. Geçtiğimiz sezon 15 gol kaydettim. Bu sezon da atacağım goller ve yapacağım asistlerle takımımıza katkı sağlamak istiyorum. Sahada göstereceğimiz mücadele ile başarılı bir sezon yaşamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.