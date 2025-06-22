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Aliağa'nın yeni golcüsü İbrahim Yılmaz iddialı

Aliağa'nın yeni golcüsü İbrahim Yılmaz iddialı

11:3122/06/2025, Pazar
IHA
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İbrahim Yılmaz yeni takımının formasıyla poz verdi.
İbrahim Yılmaz yeni takımının formasıyla poz verdi.

Bu sezon TFF 2. Lig’de mücadele edecek Aliağa FK’da yeni transfer İbrahim Yılmaz, iddialı açıklamalarda bulunarak, "Aliağa FK’ya geldiğim için mutluyum. Burada tam bir aile ortamı var. Benim için de yeni bir serüven başlıyor. Hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik" diye konuştu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezona iddialı bir giriş yaparak önemli takviyeler gerçekleştirdi. İzmir ekibi, şu ana kadar İbrahim Yılmaz, Göktuğ Yılmaz, Mertcan Açıkgöz, Ahmet İlhan Özek ve Sergen Piçinciol’u kadrosuna kattı.


Yeni transferlerden forvet oyuncusu İbrahim Yılmaz açıklamalarda bulundu. Aliağa FK’ya geldiği için mutlu olduğunu ve takımda tam bir aile ortamının olduğunu ifade eden Yılmaz, "Benim için yeni bir serüven başlıyor. Hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Gol krallığı yarışında da zirveye oynamak istiyorum. Geçtiğimiz sezon 15 gol kaydettim. Bu sezon da atacağım goller ve yapacağım asistlerle takımımıza katkı sağlamak istiyorum. Sahada göstereceğimiz mücadele ile başarılı bir sezon yaşamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.


Öte yandan 31 yaşındaki deneyimli forvet, Süper Lig’de 33, TFF 1.Lig’de 193, TFF 2. Lig’de 80, TFF 3.Lig’de ise 66 karşılaşmada forma giydi. Milli Takım alt yaş kategorilerinde 68 kez mücadele eden Yılmaz, kariyerinde 156 gol kaydetti.






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