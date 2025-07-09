FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Real Madrid ile PSG karşı karşıya geliyor. Kritik 90 dakika öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso milli oyuncu Arda Güler için kararını verdi. İşte PSG-Real Madrid maç kadrosu ve ilk 11'leri...
FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Real Madrid ile Paris Saint Germain karşı karşıya gelecek.
MetLife Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Polonyalı hakem Marciniak düdük çalacak.
Bu mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf finalde İngiliz ekibi Chelsea ile kozlarını paylaşacak.
Kritik 90 dakika öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler PSG karşısında ilk 11'de yer alıyor.