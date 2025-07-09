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PSG - Real Madrid maçının 11'leri belli oldu: Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı

PSG - Real Madrid maçının 11'leri belli oldu: Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı

20:329/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
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Xabi Alonso - Arda Güler
Xabi Alonso - Arda Güler

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Real Madrid ile PSG karşı karşıya geliyor. Kritik 90 dakika öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso milli oyuncu Arda Güler için kararını verdi. İşte PSG-Real Madrid maç kadrosu ve ilk 11'leri...

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Real Madrid ile Paris Saint Germain karşı karşıya gelecek.


MetLife Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Polonyalı hakem Marciniak düdük çalacak.


Bu mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf finalde İngiliz ekibi Chelsea ile kozlarını paylaşacak.


Kritik 90 dakika öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler PSG karşısında ilk 11'de yer alıyor.


İŞTE PSG - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

PSG:
Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia.
Real Madrid:
Courtios, Valverde, Asencio, Rüdiger, Fran Garcia, Arda Güler, Tchouameni, Bellingham, Vini Jr, Mbappe, Gonzalo.




#Real Madrid
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