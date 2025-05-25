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Arda Güler'in yeni hocası belli oldu

Arda Güler'in yeni hocası belli oldu

13:2525/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Arda Güler'in Xabi Alonso'yla birlikte daha fazla süre alması bekleniyor.
Arda Güler'in Xabi Alonso'yla birlikte daha fazla süre alması bekleniyor.

Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Carlo Ancelotti'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna eski oyuncusu Xabi Alonso'yu getirdi.

La Liga'da şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran ve Devler Ligi'nde hüsran yaşayan Real Madrid'de teknik direktörlük değişimi yaşandı. İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti yönetiminde dün son maçına çıkan eflatun-beyazlılar, takımı Xabi Alonso'ya emanet etti.


Real Madrid Kulübü'nden yapılan açıklamada, Xabi Alonso ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilirken, 43 yaşındaki İspanyol teknik adama "hoş geldin" denildi.


Bayer Leverkusen’de 3 yıl görev yapan Alonso; Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi. Xabi Alonso, futbolculuk döneminde Real Madrid'de birçok kupa kazanmıştı.








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