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Bayburt Özel İdare Spor - Samsunspor ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bayburt Özel İdare Spor - Samsunspor ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

11:4431/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Bayburt Özel İdare Spor evinde Samsunspor’u konuk edecek.
Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Bayburt Özel İdare Spor evinde Samsunspor’u konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Bayburt Özel İdare Spor evinde Samsunspor’u konuk edecek. Bayburt Genç Osman stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Yardımcılıklarını da Selahattin Altay ve Emrah Ünal yapacak. Peki, Bayburt Özel İdare Spor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Bayburt - Samsunspor canlı izleme linki…

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turda deplasmanda 3. Lig ekibi Bayburt Özel İdare Spor ile karşılaşacak. Bugün saat 13.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Peki, Bayburt - Samsunspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Bayburt - Samsunspor maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGI KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bayburt Özel İdare Spor - Samsunspor maçı
bugün saat 13.00
’de başlayacak. Karşılaşma
A SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - SAMSUNSPOR CANLI İZLE

Bayburt Özel İdare Spor - Samsunspor maçını canlı izlemek için

A SPOR CANLI İZLE

A Spor canlı yayın linki için

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR TOPLU MAÇ SONUÇLARI



#Bayburt Özel İdare Spor
#Samsunspor
#Ziraat Türkiye Kupası

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