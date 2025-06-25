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Berkin Avcı’dan bronz madalya

Berkin Avcı’dan bronz madalya

15:5325/06/2025, Çarşamba
IHA
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Berkin Avcı bayrağımızı Sırbistan’da dalgalandırdı.
Berkin Avcı bayrağımızı Sırbistan’da dalgalandırdı.

Kayserili yüzücü Berkin Avcı, Sırbistan’ın Belgrad şehrinde düzenlenen Comen Cup 2025 Yüzme Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

Sırbistan’ın Belgrad şehrinde düzenlenen Comen Cup 2025 Yüzme Şampiyonası 20-22 Haziran 2025 tarihleri arasında yapıldı.


Kayserili yüzücü Berkin Avcı, 500 metre serbest erkeklerde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Dereceye giren sporcumuzu ve antrenörümüz İbrahim Dağhan’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.




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