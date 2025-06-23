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Milli yüzücüler Comen Kupası'na damga vurdu: 31 madalya

Milli yüzücüler Comen Kupası'na damga vurdu: 31 madalya

10:4323/06/2025, Pazartesi
AA
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Arel Gültekin madalya kazanan sporcularımız arasında yer aldı.
Arel Gültekin madalya kazanan sporcularımız arasında yer aldı.

Yüzme Milli Takımı, 20-22 Haziran tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen 2025 Comen Kupası Şampiyonası'nda toplam 31 madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun açıklamasına göre 15 ülkenin katıldığı şampiyonada ay-yıldızlı sporcular, 6 altın, 14 gümüş ve 11 bronz madalya elde etti.


Erkeklerde 458, kadınlarda da 468 puanla ikinci olan milli takım, genel klasmanda ise 926 puanla şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.


Organizasyonda altın madalya elde eden isimler şöyle:

Ela İşcan (Kadınlar 400 ve 200 metre karışık)


Arel Gültekin (Erkekler 200 ve 100 metre kelebek)


Taylan Uygur (Erkekler 400 metre serbest)


Can Acar, Serhat Kasal, Asya Melek Alp, Duru Düzen (4x50 metre Karışık Karma Bayrak Takımı)






#Comen Kupası
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