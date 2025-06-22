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Genç Milli Yüzme Takımı'ndan 2 madalya

Genç Milli Yüzme Takımı'ndan 2 madalya

10:3122/06/2025, Pazar
AA
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Milli sporcularımız bayrağımızı Portekiz'de dalgalandırdı.
Milli sporcularımız bayrağımızı Portekiz'de dalgalandırdı.

Milli yüzücüler, Portekiz'in Setubal kentinde gerçekleştirilen Gençler Avrupa Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda birer altın ve gümüş madalya elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 19-21 Haziran tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya toplam 23 ülkeden sporcular katıldı.


Kadınlar 5 kilometre yarışında mücadele eden Su İnal, 56.55.23'lük derecesiyle rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.


Milli yüzücülerden Kaan Karadayı ise erkekler 5 kilometre kategorisinde 54.14.33'lük derecesiyle Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.


Bu sonuçlarla ay-yıldızlı takım, organizasyonu toplamda bir altın ve bir gümüş madalyayla tamamlayarak genel sıralamada Avrupa 5'incisi oldu.




#Genç Milli Yüzme Takımı
#Su İnal
#Kaan Karadayı
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