Beşiktaş'ın gollerini 39 ve 45+5'te Aboubakar ile 54.dakikada Redmond attı. Konuk ekibin tek golünü 21.dakikada Bajic kaydetti. Alınan bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 55 yükseltirken, Giresunspor 24 puanda kaldı. Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Giresunspor ise evinde Sivasspor'u ağırlayacak.