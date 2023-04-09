Beşiktaş-Giresunspor
Beşiktaş'ın gollerini 39 ve 45+5'te Aboubakar ile 54.dakikada Redmond attı. Konuk ekibin tek golünü 21.dakikada Bajic kaydetti. Alınan bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 55 yükseltirken, Giresunspor 24 puanda kaldı. Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Giresunspor ise evinde Sivasspor'u ağırlayacak.
Beşiktaş-Giresunspor maç özeti
3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Ghezzal’ın ortasında Cenk Tosun’un arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Ferhat’ta kaldı.
21. dakikada Mejia’nın ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Riad Bajic, Borja Sainz’e pasını aktardı. Sainz’in son çizgiye inerek yaptığı ortada Bajic’in altıpas üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
23. dakikada Colley’in ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Aboubakar, rakibini geçerek yaptığı sert şutta kaleci Ferhat meşin yuvarlağı kornere çeldi.
27. dakikada kendi yarı alanından çıkmaya çalışan Beşiktaş’ta Amir Hadziahmetovic’in hatalı pasını kapan Borja Sainz’in ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı gitti.
30. dakikada Aboubakar’ın ceza sahasına derinlemesine pasında Cenk Tosun, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ferhat topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi.
37. dakikada Salih Uçan’ın ceza sahası yayı önünden yaptığı vuruşta top Alexis Perez’in eline çarparken, hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
39. dakikada penaltı atışını kullanan Aboubakar, meşin yuvarlağı kaleci Ferhat’ın sağından filelere gönderdi. 1-1
42. dakikada sağ taraftan topla ilerleyen Ghezzal’ın, ceza sahası içi sağ çaprazından sert ortasında meşin yuvarlak uzak direğe çarparak taca çıktı.
45+5. dakikada Ghezzal’ın pasında ceza sahası sağ çaprazda topu kontrol eden Aboukakar’ın uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1