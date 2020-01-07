Beşiktaş'a Dabbur'dan kötü haber: İmzayı attı

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Sevilla'da forma şansı bulamayan Munas Dabbur'u kadrosuna kattı. Alman ekibinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun 4 yıllık sözleşmeye imza attığı ifade edildi.
1.82 boyundaki oyuncunun transferinin 12 milyon euro karşılığından gerçekleştiği aktarıldı.
Dabbur'un adı Beşiktaş ile de anılıyordu.
- Sevilla’da ilk tercih olmayı başaramayan Dabbur, bu sezon 9 maçta 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. İsrailli Müslümanlardan biri olan ve Maccabi Tel Aviv, Grasshoppers ile RB Salzburg’tan sonra Sevilla’nın yolunu tutan golcü futbolcu, kulüp kariyerinde 320 maçta 154 gol ve 70 asistlik skor katkısında bulundu.
Alles zur neuen Nummer 1️⃣0️⃣
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🌐 https://t.co/f7wn1Vnhn7#WelcomeDabbur pic.twitter.com/8DTQkIf2i8
Alles zur neuen Nummer 1️⃣0️⃣
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