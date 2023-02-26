Beşiktaşlı futbolcular bugün depremzedeler için de forma giyecek.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 11 ilde milyonlarca insanı etkileyen deprem felaketinin ardından, spor dünyasından birçok kulüp ve isim depremzedeler için bağış yapmaya devam ediyor.
Beşiktaş, Süper Lig'in 14.hafta erteleme maçında bugün oynayacağı Antalyaspor maçının formalarını depremzedeler için açık arttırmaya çıkartacak.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcularımızın Antalyaspor maçında giyeceği formalar, tüm geliri depremzedelere yardım amacıyla kullanılmak üzere düzenlenecek açık artırmada satışa sunulacak. Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla düzenlenecek açık artırma, bugün saat 19.03’te matchwornshirt.com adresinde başlayacak" ifadeleri kullanıldı.