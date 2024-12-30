Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah salonda yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki idmanda futbolcular salonda iki grup halinde kuvvet, koordinasyon, esneklik ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.