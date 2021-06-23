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Beşiktaş’ta gözler Valentin Rosier’de

Teknik Direktör Sergen Yalçın’la yeniden anlaşan Beşiktaş’ta hedef iyi bir kadro kurmak. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Rosier’i transfer etmek isteyen siyah-beyazlıların, bu transfer için birçok rakibi bulunuyor.

Haber Merkezi İHA
Beşiktaş’ta gözler Valentin Rosier’de
Valentin Rosier geçtiğimiz sezon 37 karşılaşmada, 3 gol ve 7 asistle oynadı.

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Salih Uçan’la prensip anlaşmasına varan ve önümüzdeki günlerde resmi imzayı attırmayı planlayan siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın’la yeniden anlaşarak transfere odaklandı.

Rosier ve Ghezzal konusunda girişimlerini hızlandıran ve Ghezzal için Leicester City ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş, Rosier transferinde ise zorlanıyor.

Marsilya ve Lazio istiyor

Beşiktaş forması altında geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Rosier’i, Marsilya, Celtic ve Lazio kadrosuna katmak istiyor.

  • Sporting Lizbon’da bulunan bu futbolcu için girişimlerine başlayan 3 kulüp de kesenin ağzını açtı. Portekiz ekibi, Rosier için 7 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

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