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Sergen Yalçın'ın istediği 2 yerli oyuncu belli oldu: Kaan Ayhan ve Kenan Karaman

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile anlaşmaya varan Beşiktaş, transfer atağına da başladı. Yabancı sayısının kademeli olarak düşürülecek olması nedeniyle Türk yıldızlara yönelen siyah-beyazlılar, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman için bastırıyor.

Haber Merkezi İHA
Sergen Yalçının istediği 2 yerli oyuncu belli oldu: Kaan Ayhan ve Kenan Karaman
Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Sergen Yalçın yönetiminde zirvede tamamlamıştı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşmaya varan Beşiktaş’ta transfer harekatı da başlıyor. Alanyaspor ile sözleşmesi biten Salih Uçan’la anlaşan Beşiktaş, TFF’nin yabancı sayısını kademeli şekilde düşürecek olmasından dolayı Türk yıldızlara yöneldi. EURO 2020’de A Milli Futbol Takımı forması giyen Kaan Ayhan ve Kenan Karaman için bastıran Beşiktaş, bu 2 futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Sassuolo’ya teklif sunacak

Kaan Ayhan için Sassuolo’ya teklifte bulunmaya hazırlanan Beşiktaş, menajerler vasıtasıyla nabız yoklaması yaptı. Önümüzdeki günlerde İtalyan ekibiyle görüşecek olan Beşiktaş, Kaan Ayhan transferini bitirmek istiyor. Stoper ve ön libero bölgelerinde forma giyebilen 24 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

  • Kenan Karaman’da sona doğru
  • Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren Kenan Karaman’ı gündemine alan Beşiktaş, bu futbolcuya menajeri vasıtasıyla teklifte bulundu. Transfer görüşmesi için EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’nın bitmesini bekleyen Kenan Karaman, önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı ekiple masaya oturacak. Sağ açık, sol açık ve forvet bölgelerinde forma giyebilen 27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Hoffenheim, Hannover ve Fortuna Düsseldorf formaları giydi.

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