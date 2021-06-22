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Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi devam ediyor: 1 yıllık sözleşme imzalanacak

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın’la yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile bir araya gelen Yalçın’la anlaşma sağlandı.

Haber Merkezi İHA
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi devam ediyor: 1 yıllık sözleşme imzalanacak
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın

Beşiktaş’ta taraftarların uzun süredir beklediği müjdeli haber sonunda geldi.

Dün iplerin kopma noktasına geldiği görüşmelerin ardından bugün yeniden bir araya gelen taraflar anlaşmaya vardı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Teknik Direktör Sergen Yalçın akşam saatlerinde bir araya gelirken, kısa süre içinde yapılan konuşmalarla sorunlar çözüldü ve Sergen Yalçın, Beşiktaş’taki teknik direktörlük görevine devam etmeyi kabul etti.

  • Siyah-beyazlı kulübün önümüzdeki süreçte resmi bir açıklama yaptıktan sonra Sergen Yalçın için imza töreni düzenlemesi bekleniyor.

Beşiktaş asbaşkanı Emre Kocadağ, Sergen Yalçın'ın 1 yıllık kontrat istediğini ve bu yüzden sözleşmenin bu şekilde yapıldığını açıkladı. Kocadağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

  • -"Bu süreçlerin yaşanması, hedefleri olan camialarda olabiliyor. Tüm büyük kulüplerde de olabiliyor, bazen erken de bitebiliyor. Bunlara başka anlamlar yüklemek doğru olmaz."
  • -"Sergen Hoca'ya hak ettiği anlaşmayı da sunduk. Hocamızla her zaman aramızda sevgi ve saygı ilişkisi vardır. Aksi iddialara taraftarımız prim vermesin."
  • -"Bir heyecan yaşattık Beşiktaş taraftarına. Onların da sevgisini gördük. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir takım kurarız."

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