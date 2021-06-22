Beşiktaşlı yönetici Salih Uçan transferini açıkladı

Salih Uçan, Alanyaspor ile yeni sözleşme imzalamamış ve takımdan ayrılmıştı.

Alanyaspor'dan ayrılan ve serbest statüde bulunan Salih Uçan, Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardı. Uçan'ın transferinin kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşılmasının ardından kameraların karşısına geçti. Kocadağ, Alanyaspor'dan ayrılırken Salih Uçan ile ilgili gelen soruya, 'Salih ile prensipte anlaştık. Hocamızın durumunun netleşmesini bekliyorduk' diye cevap verdi.

Salih Uçan, Alanyaspor ile yeni sözleşme imzalamamış ve takımdan ayrılmıştı. 27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonun dikkat çeken futbolcularındandı.