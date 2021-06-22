Spor Beşiktaşlı yönetici Salih Uçan transferini açıkladı
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Beşiktaşlı yönetici Salih Uçan transferini açıkladı

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Alanyaspor'dan ayrılan ve serbest statüde bulunan Salih Uçan ile prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Kocadağ, transferin Sergen Yalçın'ın durumu sebebiyle uzadığını ve kısa süre içerisinde açıklanacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşlı yönetici Salih Uçan transferini açıkladı
Salih Uçan, Alanyaspor ile yeni sözleşme imzalamamış ve takımdan ayrılmıştı.

Alanyaspor'dan ayrılan ve serbest statüde bulunan Salih Uçan, Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardı. Uçan'ın transferinin kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşılmasının ardından kameraların karşısına geçti. Kocadağ, Alanyaspor'dan ayrılırken Salih Uçan ile ilgili gelen soruya, 'Salih ile prensipte anlaştık. Hocamızın durumunun netleşmesini bekliyorduk' diye cevap verdi.

  • Salih Uçan, Alanyaspor ile yeni sözleşme imzalamamış ve takımdan ayrılmıştı. 27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonun dikkat çeken futbolcularındandı.

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