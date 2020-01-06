Beşiktaş'tan Payet atağı

Marsilya’nın yıldız isimlerinden Dimitri Payet’in adı bir kez daha Beşiktaş ile anılıyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre, geçen yaz transfer döneminde Beşiktaş’a yazılan tecrübeli futbolcunun yeniden menajerler aracılığıyla siyah-beyazlılara önerildiği kaydedildi. Haberlerde Payet’in yüksek maliyetinin problem olduğu, kulübünün de yıldız ismi elinden çıkarmak için kolaylık yapabileceği ifade ediliyor.

Luis Gustavo’nun Fenerbahçe’ye gidişinde yönetime açıkça serzenişte bulunan teknik direktör Andre Vilas Boas’ın Payet konusunda ‘satılamaz’ düşüncesinde olduğu da konuşuluyor. Dario Benedetto ile birlikte Marsilya’nın skor yükünü çeken isimlerin başında gelen Payet’in akıbetinin ne olacağı merakla bekleniyor.

33 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 15 maçta 6 gol ve 3 asislik performansla gösterdi.

Pedro'da rakip çıktı

Beşiktaş’ın forvet adayları arasında gösterilen Fiorentina’nın Brezilyalı golcüsü Pedro için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux resmen devreye girdi. Bordeaux Teknik Direktörü Paulo Sousa, uzun süredir oyuncuyu takip ettiğini kaydederken, “Pedro’yu daha önce istedik. Pedro, Avrupa’ya yeni gelen bir oyuncu, İtalya’da zorlandı. Serie A’da bir hücumcu olmak kolay değil. Kaliteli bir oyuncu ve nasıl gol atılacağını biliyor. Avrupa futboluna adapte olması için zamana ihtiyacı var. Böylesine iyi bir oyuncuyu alabilir miyiz, bunu şu anda bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Brezilya basını, Gremio’nun da oyuncunun Fluminense’den Fiorentina’ya bu yaz geldiği bedel olan 11 milyon Euro’yu ödemeye hazır olduğunu yazdı.