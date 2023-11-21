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Spor

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Siyah-beyazlı kulüp; Jean Onana’nın uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini, Yakup Arda Kılıç’ta arka adalesinde gerilme ve kanama olduğunu açıkladı. Kosova Milli Takımı antrenmanında sakatlanan Milot Rashica'da ise uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

18:16 - 21/11/2023 Salı
Güncelleme: 18:31 - 21/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Yakup Arda Kılıç - Jean Onana - Milot Rashica

Yakup Arda Kılıç - Jean Onana - Milot Rashica

Beşiktaş kulübü, Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Jean Onana, Yakup Arda Kılıç ve Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan Milot Rashica'nın durumları hakkında açıklama yaptı.


Beşiktaş'ın açıklaması:

"Adalesinde ağrı hisseden Jean Onana’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.


Aynı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Yakup Arda Kılıç’ın yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır.


Kosova milli takımının 17 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Milot Rashica’nın uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir"








#Beşiktaş
#Milot Rashica
#Jean Onana
#Yakup Arda Kılıç
#sakatlık
1 saat önce
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