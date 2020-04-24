Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ın Instagram yayınında yaptığı açıklamalar sosyal medyada yankı uyandırdı. Yılmaz, forma giydiği takımların armalarını öpmesiyle ilgili konuşurken Çin'deki kariyeriyle ilgili de ses getiren ifadeler kullandı.

İşte Burak Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

-"Antalyaspor'da oynarken, "Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray seni istiyor. Nereye gitmek istersen' dediler. Ben de 'Beşiktaş'tan başka hiçbir yere gitmem' dedim. Beşiktaşlılığım sorgulanmasın."

-"Sürekli formaları öpme fotoğraflarım dolaşıyor. Trabzonspor, beni yeniden Türk futboluna kazandırdı. Trabzonspor formasını öpmüşümdür. Galatasaray da beni Avrupa çapında oyuncu yaptı. O formayı da öpmüşümdür."

-"Geçmişe yönelik yüklü bir alacağım var, onu ileri bir tarihe erteledim. Başkanımıza, 'Ne gerekirse oturur konuşuruz' dedim. Bu dönemde para konuşacak insan değilim."

-"Çin'de neler yeniyor neler. Bir gün merak ettim ve pazarlarına gittim. Gördüklerim karşısında şok oldum. Çin'den daha çok hastalık gelir"

-"N'Koudou gibi bir arkadaşım olduğu için çok şanslıyım. Çok şanslı, çok yetenekli, çok temiz bir çocuk. Zaman zaman ona takılıyorum. 'Asist yapmıyorsun bana' diye takılınca o da bana 'Ben veriyorum, sen atmıyorsun' diyor."

-"Sergen Hoca'yı küçükken çok izledim. Başımızda hoca olmasıyla bu sözlerimin alakası yok. Onunla iyi bir diyaloğumuz var. Hocalığı da olumlu anlamda beni çok şaşırttı. Üzerimizden elini çekmiyor."

Burak Yılmaz: Trabzonspor beni yeniden Türk futboluna kazandırdı. Galatasaray da beni Avrupa çapında bir futbolcu yaptı. Onların da formasını öptüm. Ama iki camiada da oynarken benim Beşiktaş'ı tuttuğumu biliyorlardı. pic.twitter.com/ok5ju0TaCH — Radar Spor (@radarspor) 24 Nisan 2020

02:20 dk 03 Nisan 2017 Diğer Çin'de Burak Yılmaz fırtınası! Çin ekibi Pekin Guoan'da forma giyen Burak Yılmaz, Shanghai Shenhua ile oynanan maçta 2 gol atarak maçın yıldızı oldu. Karşılaşma 2-1 Pekin Guoan'ın üstünlüğüyle tamamlandı.







