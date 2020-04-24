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Burak Yılmaz Çin günlerini anlattı: "Oradan daha çok hastalık gelir"

Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kulübün sosyal medya hesabında konuşan Yılmaz, Çin'den dünyaya yayılan virüsle ilgili çarpıcı mesajlar verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Yılmaz, Galatasaray'dan sonra Çin'in Bejing Guoan takımına transfer olmuştu.

Burak Yılmaz, Galatasaray'dan sonra Çin'in Bejing Guoan takımına transfer olmuştu.

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ın Instagram yayınında yaptığı açıklamalar sosyal medyada yankı uyandırdı. Yılmaz, forma giydiği takımların armalarını öpmesiyle ilgili konuşurken Çin'deki kariyeriyle ilgili de ses getiren ifadeler kullandı.

İşte Burak Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

  • -"Antalyaspor'da oynarken, "Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray seni istiyor. Nereye gitmek istersen' dediler. Ben de 'Beşiktaş'tan başka hiçbir yere gitmem' dedim. Beşiktaşlılığım sorgulanmasın."
  • -"Sürekli formaları öpme fotoğraflarım dolaşıyor. Trabzonspor, beni yeniden Türk futboluna kazandırdı. Trabzonspor formasını öpmüşümdür. Galatasaray da beni Avrupa çapında oyuncu yaptı. O formayı da öpmüşümdür."
  • -"Geçmişe yönelik yüklü bir alacağım var, onu ileri bir tarihe erteledim. Başkanımıza, 'Ne gerekirse oturur konuşuruz' dedim. Bu dönemde para konuşacak insan değilim."
  • -"Çin'de neler yeniyor neler. Bir gün merak ettim ve pazarlarına gittim. Gördüklerim karşısında şok oldum. Çin'den daha çok hastalık gelir"
  • -"N'Koudou gibi bir arkadaşım olduğu için çok şanslıyım. Çok şanslı, çok yetenekli, çok temiz bir çocuk. Zaman zaman ona takılıyorum. 'Asist yapmıyorsun bana' diye takılınca o da bana 'Ben veriyorum, sen atmıyorsun' diyor."
  • -"Sergen Hoca'yı küçükken çok izledim. Başımızda hoca olmasıyla bu sözlerimin alakası yok. Onunla iyi bir diyaloğumuz var. Hocalığı da olumlu anlamda beni çok şaşırttı. Üzerimizden elini çekmiyor."

Burak Yılmaz, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Çin ekiplerinden Bejing Guoan'a transfer olmuştu. Yılmaz burada çıktığı 32 maçta 19 gol attı 6 da asist yaptı.
Burak Yılmaz, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Çin ekiplerinden Bejing Guoan'a transfer olmuştu. Yılmaz burada çıktığı 32 maçta 19 gol attı 6 da asist yaptı.

Çin'de Burak Yılmaz fırtınası!
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Çin'de Burak Yılmaz fırtınası!

Çin ekibi Pekin Guoan'da forma giyen Burak Yılmaz, Shanghai Shenhua ile oynanan maçta 2 gol atarak maçın yıldızı oldu. Karşılaşma 2-1 Pekin Guoan'ın üstünlüğüyle tamamlandı.



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