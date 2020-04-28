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Burak Yılmaz: Çin halkından özür dilerim

Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, geçtiğimiz hafta kulübün sosyal medya hesabında gerçekleşen röportajında Çin’le ilgili kullandığı ifadelerin yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi.

Haber Merkezi İHA
Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla toplamda çıktığı 86 maçta 29 gol attı.

Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla toplamda çıktığı 86 maçta 29 gol attı.

Geçtiğimiz hafta kulübün Instagram hesabında gerçekleşen canlı yayında soruları yanıtlayan ve Çin’de 2 yıl oynadığı için koronavirüsle ilgili açıklamalarda da bulunan Burak Yılmaz, "Çin’de çok enteresan şeyler yeniyor. Ben bir gün onların pazarına gitmiştim merak ettiğim için. Gördüklerimden sonra şok olmuştum. Orada yaşamış birisi olarak, oradan daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum. Köpek, onların yediklerinin yanında iyi bir şey gibi kalıyor. Ama onlar da böyle öğrenmiş, alışmış. Kültürleri bu" ifadelerini kullanmıştı. Burak Yılmaz bu açıklamalarından sonra özellikle Çin’den tepkiler almıştı.

"Yemek alışkanlığından bahsetmiştim"

Bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan golcü oyuncu, "Yaklaşık 2 sene futbol oynadığım Çin’de çok iyi ağırlandım. Yedikleri yemeklerin kültürlerinden gelen bir alışkanlık olduğunu, onlar için normal bir durum olduğunu söyledim. Bu nedenle diğer ülkelere göre hastalık çıkma ihtimalinin daha fazla olduğunu dile getirdim. İstemeden kırmış olduğum tüm Çin halkından, arkadaşlarımdan ve dostlarımdan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Çin ekiplerinden Bejing Guoan'a transfer olmuştu. Yılmaz burada çıktığı 32 maçta 19 gol attı 6 da asist yaptı.
Burak Yılmaz, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Çin ekiplerinden Bejing Guoan'a transfer olmuştu. Yılmaz burada çıktığı 32 maçta 19 gol attı 6 da asist yaptı.

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