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3. Lig'de haftanın maçında gol sesi çıkmadı

3. Lig'de haftanın maçında gol sesi çıkmadı

16:2614/12/2024, Cumartesi
G: 14/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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İki takım futbolcularının duran toptaki mücadeleleri
İki takım futbolcularının duran toptaki mücadeleleri

Bursaspor, ligin 15. haftasında konuk ettiği Karşıyaka ile golsüz berabere kaldı. 40 bini aşkın yeşil-beyazlı taraftar, mücadeleyi tribünden takip etti.

Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Bursaspor ile Karşıyaka 3. Lig maçında karı karşıya geldi. "Kapalı gişe" oynanan karşılaşmayı 40 bini aşkın yeşil-beyazlı taraftar izledi. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.


Bu beraberliğin ardından lider Bursaspor puanını 39'a, Karşıyaka ise 28'e yükseltti.

Bursasporlu taraftarlar bu sezon takımlarını hiç yalnız bırakmıyor.


TFF'den Bursaspor'a fair play ödülü

Maç öncesi Bursaspor'a fair play ödülü verildi. Taraftar grubu Texas'a, kadına şiddete dikkati çeken koreografisinden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından verilen ödül, kulüp başkanı Enes Çelik'e takdim edildi.


Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, fair play ödülünü TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elinden aldı.



#3. Lig
#Bursaspor
#Kasşıyaka

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