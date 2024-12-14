Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Bursaspor ile Karşıyaka 3. Lig maçında karı karşıya geldi. "Kapalı gişe" oynanan karşılaşmayı 40 bini aşkın yeşil-beyazlı taraftar izledi. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu beraberliğin ardından lider Bursaspor puanını 39'a, Karşıyaka ise 28'e yükseltti.

Maç öncesi Bursaspor'a fair play ödülü verildi. Taraftar grubu Texas'a, kadına şiddete dikkati çeken koreografisinden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından verilen ödül, kulüp başkanı Enes Çelik'e takdim edildi.