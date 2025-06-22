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Deniz Öncü İtalya'da piste çıktı

Deniz Öncü İtalya'da piste çıktı

15:0922/06/2025, Pazar
AA
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Deniz Öncü 53 numaralı motorla yarışıyor.
Deniz Öncü 53 numaralı motorla yarışıyor.

Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İtalya'da düzenlenen 9. ayağında 6. oldu.

Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'ndeki yarış, 19 tur üzerinden yapıldı.


Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz Öncü, 5. cepten kalktığı ve ilk turda liderliğe yükseldiği mücadeleyi 6. sırada tamamladı.


İspanyol pilot Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact takımı), damalı bayrağı ilk sırada gördü.


Hollanda'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 10. yarışı, 29 Haziran'da koşulacak.




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