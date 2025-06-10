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Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de

Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de

Selman Ağrıkan
17:2410/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Toprak Razgatlıoğlu
Toprak Razgatlıoğlu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026 itibarıyla MotoGP'de yarışacağı açıklandı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) iki şampiyonluğu bulunan Toprak Razgatlıoğlu, gelecek sezon motosikletin bir numaralı organizasyonu olan MotoGP'de boy gösterecek.


Razgatlıoğlu'nun 2026 itibarıyla Pramac Yamaha takımına katılacağı duyuruldu. Milli sporcu böylece MotoGP'de yarışan ilk Türk sürücü olacak.


Toprak Razgatlıoğlu, 2021 ve 2024 yıllarında WSBK'da şampiyonluk yaşamıştı.





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