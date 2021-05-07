Emre Belözoğlu ikna etti: İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi

Kasımpaşa'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Çağtay Kurukalıp'ın yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyeceği belirtildi.

Ajansspor'un haberine göre yeni sezonda Fenerbahçe'nin başında bulunması beklenen Emre Belözoğlu, oyuncuyu sarı lacivertli formayı giymesi için ikna etti ve anlaşmaya varıldı.

Bonservis ödenmeyecek

19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp için kulübü Kasımpaşa'ya bonservis ücreti ödenmeyecek. Ancak Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Kurukalıp için 500 bin TL yetiştirme bedeli alacak.

Asıl bölgrsi sol bek olan Çağtay, sağ bekte de oynayabiliyor.

Galatasaray'ın takibindeydi

Öte yandan Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa'nın alt yapısından yetişen Çağtay için, uzun süredir devrede olduğu biliniyordu.

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Kasımpaşa altyapısında yetişen ve U-19 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Çağtay Kurukalıp, alt yaş kategorilerinde 43 kez milli oldu. 2002 doğumlu ve 1.72 boyundaki futbolcuya geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.

Çağtay Kurukalıp milli formayla