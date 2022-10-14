Emre Belözoğlu rahatsızlandı

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında sahasında Letonya ekibi RFS'yi 3-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler bu sonuçla grubundan çıkmayı garantiledi.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kan şekerindeki düşüş nedeniyle stattan erken ayrıldığı için karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına teknik sorumlu Erdinç Sözer katıldı.

Sözer, "Çok önemli bir maçtı. İlk maçımız Riga’da zor geçmişti, gol bulamadan berabere kalmıştık. 3-0 kazandık, gruptan çıkmayı garantiledik. Takımımızı tebrik ediyorum, elinden geleni yaptılar. Gol yemeden 3 gol atıp güzel galibiyetle tur atladık. UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Avrupa Ligi’nde gol yemeyen tek takım biziz. Takım olarak Avrupa’da ülkemizi böyle temsil ettiğimiz için takımımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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"Grubu lider bitirmek istiyoruz" diye konuşan Sözer, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Grubu lider bitirmek kendi elimizde. Lider olarak son 16'ya gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Başakşehir, bir üst tura yükseldi! 🇹🇷 pic.twitter.com/1iSZsGYhp9 — SPOR (@yenisafakspor) October 13, 2022

SPOR Başakşehir 3-0 Rigas Skola (ÖZET)