Spor Emre Belözoğlu rahatsızlandı
FUTBOL FUTBOL

Emre Belözoğlu rahatsızlandı

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kan şekerindeki düşüş nedeniyle RFS maçı sonrası düzenlenen basın toplantısına katılamadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Emre Belözoğlu maç sonu basın toplantısına neden katılmadı?
Emre Belözoğlu

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında sahasında Letonya ekibi RFS'yi 3-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler bu sonuçla grubundan çıkmayı garantiledi.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kan şekerindeki düşüş nedeniyle stattan erken ayrıldığı için karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına teknik sorumlu Erdinç Sözer katıldı.

Sözer, "Çok önemli bir maçtı. İlk maçımız Riga’da zor geçmişti, gol bulamadan berabere kalmıştık. 3-0 kazandık, gruptan çıkmayı garantiledik. Takımımızı tebrik ediyorum, elinden geleni yaptılar. Gol yemeden 3 gol atıp güzel galibiyetle tur atladık. UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Avrupa Ligi’nde gol yemeyen tek takım biziz. Takım olarak Avrupa’da ülkemizi böyle temsil ettiğimiz için takımımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Grubu lider bitirmek istiyoruz" diye konuşan Sözer, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Grubu lider bitirmek kendi elimizde. Lider olarak son 16'ya gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Başakşehir 3-0 Rigas Skola (ÖZET)
SPOR
Başakşehir 3-0 Rigas Skola (ÖZET)

Türk futbolunun unutulmaz gecesi: Ülke puanı sıralamasını altüst ettik
SPOR
Türk futbolunun unutulmaz gecesi: Ülke puanı sıralamasını altüst ettik
Monaco tokat yedi

'Monaco tokat yedi'

​Fransız basını Trabzonspor'u konuşuyor.
Aşil tendonunda problem var

'Aşil tendonunda
problem var'

​Abdullah Avcı oyuncusunun sakatlığını açıkladı.
Bizim gecemiz

Bizim gecemiz

Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında 14. sıraya yükseldi.
Fenerbahçe<br>bir üst turda

Fenerbahçe
bir üst turda

Sarı-lacivertliler, AEK'i mağlup ederek Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi.
Başakşehir<br>gol yemeden turladı

Başakşehir
gol yemeden turladı

​Turuncu-lacivertliler, Konferans Ligi'nde adını bir üst tura yazdırdı.
Trabzonspor<br>Monaco'yu devirdi

Trabzonspor
Monaco'yu devirdi

​Bordo-mavililer, Avrupa Ligi'nde Monaco'yu 4-0 mağlup etti.
Geriden gelip<br>3 puanı aldılar

Geriden gelip
3 puanı aldılar

Sivasspor, Konferans Ligi'nde Ballkani'yi 2-1 yendi.
Altay Bayındır <br>eleştirilerin hedefi oldu

Altay Bayındır
eleştirilerin hedefi oldu

​Milli kaleci, Güney Kıbrıs'taki maçta penaltıya sebebiyet verdi.
Güney Kıbrıs'ta 'Truva'

Güney Kıbrıs'ta 'Truva'

​Fenerbahçeliler AEK Larnaca deplasmanında şaşırtacak.
'Milli takım <br>yolu açık'

'Milli takım
yolu açık'

​Volkan Demirel oyuncusunu övdü.
'6-7 takım'

'6-7 takım'

​İlhan Palut şampiyonluk yarışını değerlendirdi.
Takıma <br>yakın markaj

Takıma
yakın markaj

​Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor maçının hazırlıklarını takip etti.
'O maça <br>çok üzüldüm'

'O maça
çok üzüldüm'

​Wout Weghorst basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.