Enes Ünal La Liga'ya damga vurdu: Milli futbolcunun röveşatası taraftarı mest etti

İspanya La Liga'nın 12'nci haftasında Getafe, Espanyol ile karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip, 31'inci dakikada milli oyuncu Enes Ünal'ın attığı gol ile 1-0 öne geçti.
Espanyol, 38'inci dakikada Sergi Gomez'in golü ile eşitliği yakaladı: 1-1.
İlk yarı bu skorla sona erdi. 56'ncı dakikada bir kez daha sahneye çıkan Enes Ünal, takımını 2-1 öne geçirdi.
Milli oyuncu 77'nci dakikada yerini Mata'ya bıraktı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Getafe, sahadan 2-1 galip ayrılarak bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.
İşte Enes Ünal'ın attığı goller;
LaLiga'nın 12. haftasında Getafe sahasında Espanyol'u milli futbolcumuz Enes Ünal'ın 2 golüyle yendi. İşte Enes Ünal'ın birbirinden güzel golleri:👇 @EnesUnal16 pic.twitter.com/RfV3ye1gSz
LaLiga'nın 12. haftasında Getafe sahasında Espanyol'u milli futbolcumuz Enes Ünal'ın 2 golüyle yendi. İşte Enes Ünal'ın birbirinden güzel golleri:👇 @EnesUnal16 pic.twitter.com/RfV3ye1gSz— D-Smart Spor (@spor_smart) October 31, 2021