Engel Atlama Balkan Şampiyonası'na Türk biniciler damga vurdu

10:058/09/2025, Pazartesi
AA
Türkiye Binicilik Federasyonu adına yarışan 40 binici, farklı kategorilerde turnuvaya damga vurarak, başarı elde etti.
Türkiye Binicilik Federasyonu adına yarışan 40 binici, farklı kategorilerde turnuvaya damga vurarak, başarı elde etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Engel Atlama Balkan Şampiyonası'nda yarışan Türk biniciler, farklı kategorilerde birincilik elde etti.

Engel Atlama Balkan Şampiyonası'na Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Macaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Slovenya'dan biniciler katıldı.

Türkiye Binicilik Federasyonu adına yarışan 40 binici, farklı kategorilerde turnuvaya damga vurarak, başarı elde etti.

Dün yapılan müsabakalarda Türkiye, Duru Ayan, Azra Öztürk, Hatice Büşra İpşirli, Sedef Etik'ten oluşan takımla Kadın Biniciler Kategorisi'nde, Derin Güneş, Melis Serbest, Gökalp Danacı ve Ege Çevik'ten oluşan takımla Genç Yetişkin Biniciler Kategorisi'nde, Ömer Çetin, Burak Uluçay, Barkın Aydın ve Necmi Eren'den oluşan takımla ise Usta Biniciler Kategorisi'nde şampiyon oldu.

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Türkiye Binicilik Federasyonu Asbaşkanı Sena İpşirli ve ekip lideri Ata Zorlu da milli takım sporcularına destek verdi.

#Belgrad
#Türkiye Binicilik Federasyonu
#Sırbistan
