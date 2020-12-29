Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor'da büyük hezimet: Hatayspor altı golle üç puanı aldı

Süper Lig’in 15. haftasında, Antalyaspor sahasında Atakaş Hatayspor'a 6-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar;
8. dakikada geri pası uzaklaştırmaya çalışan kaleci Boffin’in vuruşu kısa düşünce, top Traore’nin önünde kaldı. Traore’nin bekletmeden verdiği pasla ceza sahası yayınına yakın bölgede topla buluşan Boupendza’nın şık vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 0-1
17. dakikada hzlı gelişen Hatayspor atağında ceza sahası sol çaprazdan topla birlikte içeriye giren Boupendza, rakibinin sağından atıp solundan geçerek kaleye sert şut çıkardı, meşin yuvarlak kaleci Boffin’in kapattığı köşeden ağlarla buluştu. 0-2
22. dakikada sağ kanattan Popov’un ortasına düzgün bir kafa vuruşu yapan Boupendza, kaleci Boffin’in müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi. 0-3
29. dakikada hızlı çıkan Antalyaspor’da ceza sahası içerisinde topla buluşan Orgill’in sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Mohamedi kurtardı.
35. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan M. Diouf, topu geriden gelen takım arkadaş Akintola ile buluşturdu. Akintola’nın sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin’in solundan ağlarla buluştu. 0-4
45+1. dakikada ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Boupendza’nın yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Boupendza, ilk yarıda kendisinin 4, takımının 5. golünü kaydetti. 0-5
Antalyaspor'a 45 dakikada 4 gol atan Boupendza, kariyerinin son 4 sezonunda sadece 6 gol atabilmişti! #ANTvHTY pic.twitter.com/EeiI127uTP
Antalyaspor'a 45 dakikada 4 gol atan Boupendza, kariyerinin son 4 sezonunda sadece 6 gol atabilmişti! #ANTvHTY pic.twitter.com/EeiI127uTP— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 29, 2020
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