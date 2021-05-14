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Spor F1 Türkiye GPsi resmen iptal edildi
F1

F1 Türkiye GP'si resmen iptal edildi

Formula 1'de Türkiye GP'sinin iptal edildiği açıklandı. Organizasyondan yapılan açıklamada, "Seyahat kısıtlamaları nedeniyle Haziran ayında Türkiye'deki yarışı gerçekleştirmemiz maalesef mümkün değil" denildi.

Haber Merkezi DHA
F1 Türkiye GPsi resmen iptal edildi
Geçen sezon İstanbul Park'ta yağmur altında yapılan yarış büyük heyecana sahne olmuştu.

Türkiye’de 11-13 Haziran’da yapılması planlanan Türkiye Grand Prix’si Covid-19 seyahat kısıtlamaları dolayısıyla iptal edildi.

F1’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 11-13 Haziran haftasında yarış yapılmayacağı, Fransa Grand Prix’sinin 18-20 Haziran’a kaydırıldığı ve 25-27 Haziran’da Avusturya’da bir yarış daha düzenleneceği bildirildi.

Domenicali: "Türkiye'de yarışmayı dört gözle bekliyoruz"

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, “Hepimiz Türkiye'de yarışmayı dört gözle bekliyoruz, ancak uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle haziran ayında Intercity İstanbul Park’ta olamayacağız. Yarışın Türkiye’de gerçekleşmesi için büyük çaba gösteren Intercity İstanbul Park yönetimine ve Türkiye’deki tüm yetkililere süreçteki uğraşları için teşekkür ederiz. Fransa’daki yarışı öne çektik, Avusturya’da iki yarış gerçekleşecek. Fransa ve Avusturya'daki iş ortaklarımız bu çözümü uygulama konusunda hızlı davrandılar. Yılın başından bu yana tüm iş ortaklarımızla güzel çalışmalar gerçekleştirdik. İlerleyen süreçte de 2021 yılı takvimine Türkiye’yi dahil etmek için Intercity İstanbul Park yönetimi ile yakından çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Vural Ak: "2021 yılı içerisinde tekrar Türkiye'ye getirmek için çalışacağız"

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ise, “Intercity İstanbul Park olarak geçtiğimiz yılın en iyi yarışını organize etmemiz, Formula 1 yönetiminin bu yıl yarışları Türkiye’ye getirme konusundaki motivasyonunu oldukça artırmıştı. Bu süreç içerisinde Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali ile de büyük bir uyum içerisinde çalıştık ve kendisiyle güzel bir dostluğumuz oluştu. Yarışların Türkiye’de düzenlenmesi konusundaki çalışmaları için kendisine de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Geldiğimiz noktada İngiliz Hükümeti’nin almış olduğu seyahat kısıtlamaları kararı neticesinde 11-13 Haziran’da gerçekleşecek olan Türkiye yarışı teknik nedenlerle yapılamaz hale geldi. Intercity İstanbul Park olarak yarışın önümüzdeki aylar içerisinde uygun bir tarihte gerçekleşmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıldan çok daha iyi bir yarış organize etmek için biz her zaman hazırız. Intercity İstanbul Park olarak bu dev organizasyonu hem 2021 sezonu içerisinde, hem de önümüzdeki yıllarda tekrar Türkiye’ye getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Formula 1 yönetimi de yarışın burada gerçekleşmesi için çok istekli. Umuyoruz ki geçtiğimiz yıl Türkiye’ye yaşattığımız bu gururu bu yıl tekrar edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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