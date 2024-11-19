Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Virtus Segafredo Bologna

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Virtus Segafredo Bologna

Haber Merkezi
11:2219/11/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Virtus Segafredo Bologna'ya konuk olacak
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Virtus Segafredo Bologna'ya konuk olacak

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Virtus Segafredo Bologna'nın konuğu olacak.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 11. haftanın açılış maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna ile karşılaşacak.


Bologna'daki Unipol Arena'da yapılacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'tan yayımlanacak.


Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, 10 müsabakada 8 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, haftaya liderlik koltuğunda girdi.


Geride kalan 10 karşılaşmada sadece 2 kez kazanabilen İtalyan temsilcisi ise THY Avrupa Ligi'ndeki 18 takım arasında 17. sırada yer aldı.



#Fenerbahçe Beko
#THY Avrupa Ligi
#Virtus Segafredo Bologna

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aydın'da yağış bekleniyor! Sıcaklıklar 19 dereceye kadar düşecek