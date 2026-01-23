Yeni Şafak
Fenerbahçe haftaya bıraktı

Ömer Çelikbaşlı
04:0023/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
Fenerbahçe, haftayı 11 puanla kapattı.

Avrupa Ligi’nde, Aston Villa'yı konuk eden Fenerbahçe, Jadon Sancho’ya engel olamadı. Sarı-lacivertliler, turu Steau Bükreş deplasmanına bıraktı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nin yedinci haftasında Aston Villa’yı ağırladı. Sarı-lacivertliler Mert Müldür’le sağda, Semedo’yla solda başladı; beklerin çizgiye basıp oyunu genişlettiği, kanatların iç koridorlara girerek pas üçgenleri oluşturduğu bir plan izledik. Aston Villa ise geçiş oyununu ve derin koşuları doğru kurgulayarak Fenerbahçe’yi zorladı. Pek çok anda Skriniar ve Mert Müldür kritik müdahalelerle tehlikeyi engelledi. İlk devrede üretkenlikten uzak, savunma araları açık bir Fenerbahçe vardı. Merkezde İsmail başarılı hamleler yapsa da, takım olarak topun yönünü hızlı çevirmede temsilcimiz zorlandı. Villa’nın 2-3-5 blokla karşılaması set hücumlarında kilitlenmeye yol açtı. 25. dakikada Sancho’nun golüyle konuk ekip devreye önde girdi. İkinci yarıda Talisca’nın oyuna girmesiyle üçüncü bölgede daha aktif olan ve pozisyonlara giren temsilcimiz yakaladığı net pozisyonlardan yararlanamadı. 75’de ise Kerem’in attığı gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Mücadele 1-0 konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlandı. Haftayı 11 puanla kapatan Fenerbahçe adını bir üst tura yazdırmayı garantilemeyi haftaya Steau Bükreş'le Romanya'da oynanacak karşılaşmaya bıraktı.


