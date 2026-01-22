Fenerbahçe'de ayrılık: Aston Villa maçı oynanırken veda etti

Başarılı futbolcu, veda mesajında Fenerbahçe forması giymenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade ederek, kulübe ve camiaya teşekkür etti.

"Sevgili Fenerbahçe ailesi, Bugün veda etme ve kariyerimin çok özel bir bölümünü kapatma zamanı geldi. Kulübe, bu kulübün bir parçası olma fırsatı verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Bu formayı giymek benim için bir onurdu. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve kulüpte çalışan herkese, günlük çalışmalarınız ve sürekli desteğiniz için teşekkür ederim. Ve tabii ki, her maçta verdiğiniz destek ve koşulsuz sevginiz için bu kulübün kalbi olan tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Hepinize başarılar ve gelecekte en iyisini diliyorum"